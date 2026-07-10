Live stage 1 Tinh Hà "Say Hi": WEAN đầy tham vọng, Thể Thiên "trổ tài" stylist

HHTO - Cựu fashionisto WEAN đảm nhận vai trò đội trưởng cho thấy tham vọng "đăng quang" ngay từ outfit sân khấu Live stage 1. Thể Thiên và Pháp Kiều được khen có cách "nhấn nhá" outfit thú vị, khéo léo. Đội hình được dẫn dắt bởi Wren Evans liệu có đang "giấu bài"?

Highlight tập 2 của Tinh Hà “Say Hi” công bố tạo hình sân khấu của loạt 6 đội thi cho Live stage 1. Khởi động là màn ra mắt "chóng mặt" của đội của HURRYKNG, không thể phù hợp hơn với tiêu đề ca khúc Xoay Vòng.

Đây là nhóm thi duy nhất chọn sắc trắng chủ đạo cho Live stage 1. Vương Bình, CONGB, JSOL hóa thân thành "tờ giấy trắng" bước vào tình yêu. Các chi tiết xếp nếp, xé rách hay những mảng màu xám nhấn nhá trên trang phục được xử lý có chủ đích như dấu vết của những tổn thương sau cuộc tình.

buitruonglinh chiêu mộ được Sơn.K, Song Luân, HYO về chung đội, biểu diễn DANCIN' MY WAY trong Live stage 1. Đại diện phát ngôn Song Luân cho biết, đội thi hướng đến hình tượng "người đàn ông old money" với phẩm chất lịch lãm, trưởng thành. Bộ tứ "bùng nổ visual" trong các bộ âu phục xám, tạo điểm nhấn ở sắc đỏ trên phụ kiện.

WEAN cho thấy tinh thần "quyết chiến, quyết thắng" ngay từ những diễn biến đầu tiên của đường đua. Đội trưởng WEAN xây dựng giao diện sân khấu Cô Đơn Anh Cũng Vui với bảng màu bắt mắt, phối phụ kiện ngẫu hứng. Thay vì đồng phục hóa toàn bộ đội hình, mỗi thành viên kể một câu chuyện riêng về "nỗi cô đơn" trong việc theo đuổi đam mê, tình yêu.

"Cựu" fashionisto cho thấy tư duy thời trang độc đáo, "chắc tay". Nhiều ý kiến nhận định, bộ tứ WEAN - Dillan - Xuân Định K.Y - Kim Long có tạo hình biểu diễn ấn tượng nhất Live stage 1.

Wren Evans, CAPTAIN BOY, Thể Thiên, Ivan lựa chọn hướng đi khá tối giản, đồng bộ với jacket đen và quần denim ống rộng trong phần trình diễn IDNAT (I Don’t Need A Translation).

Một số ý kiến nhận xét trang phục chưa thực sự tôn dáng các thành viên. Song, nhiều khả năng đây là dụng ý nhằm phục vụ phần dàn dựng hoặc một chi tiết bất ngờ sẽ được hé lộ trên sân khấu.

Thể Thiên - cựu stylist có điểm biến hóa trang phục thú vị. Theo chia sẻ từ ê-kíp, Thể Thiên tự tay khâu hàng cúc màu lạ mắt trang trí trên quần jeans. Các phụ kiện kính không viền, giày mũi nhọn gam xanh lá hay kiểu tóc vuốt chỉa cũng giúp Anh Trai ghi điểm.

Nhân tố mới CoolKid được tín nhiệm trở thành đội trưởng ngay từ Live stage 1. Bộ tứ sẽ trình diễn 50 Cuộc Gọi Nhỡ trong hình tượng những "tổng tài lịch thiệp, ít nói".

Quang Hùng MasterD ăn vận khác biệt so với ba thành viên còn lại, bị các đội trêu đùa là giống mô hình "ba vũ công và ca sĩ chính". Đội trưởng CoolKid khéo léo "giải vây": "Tạo hình của chúng tôi đồng điệu và có điểm nhấn. Trong đó Anh Trai mùa 1 - Quang Hùng MasterD đại diện cho ánh sáng nơi cuối con đường."

Nhóm của Dương Domic gây ấn tượng khi trình diễn ca khúc Bad Night trong các bộ cánh "đen toàn tập" với chất liệu da bóng. Anh Trai cho biết, nhóm hướng tới hình ảnh trưởng thành pha trộn nét phá cách, "chiêu mộ" thêm MC Trấn Thành vào đội vì trang phục quá ăn ý.

Pháp Kiều "giữ chuỗi" mặc đẹp từ Anh Trai "Say Hi" mùa 1 tới Tinh Hà "Say Hi". Fan khen ngợi cách ngôi sao 25 tuổi chọn phụ kiện không "lấn lướt" các đội viên khác.

Bản spin-off (mở rộng) Tinh Hà "Say Hi" được nhận xét có sự tiến bộ về tư duy thẩm mỹ so với các mùa Anh Trai hay Em Xinh trước đây. Thay vì ưu tiên lối trang điểm cầu kỳ, váy áo áp đảo thị giác, các đội thi mùa này hướng đến diện mạo tinh gọn theo châm ngôn cốt lõi less is more.

Dàn Anh Trai Tinh Hà "Say Hi" ghi điểm trong các phom dáng hiện đại, gọn gàng, bảng màu trung tính, tạo điểm nhấn ở hệ thống phụ kiện.

Có thể đây chỉ là màn khởi động trước khi các đội tung ra những concept bùng nổ ở các vòng sau. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu cho thấy chương trình đang từng bước định hình phong cách thẩm mỹ tối giản, tinh tế hơn mang tính "vượt thời gian".