Lindsay Lohan: Từ "con cừu đen" của Hollywood đến cuộc sống viên mãn ở tuổi 40

HHTO - Bước sang tuổi 40, nữ diễn viên Lindsay Lohan đã chia sẻ loạt ảnh cùng những dòng hồi tưởng về quãng thời gian đã qua trên Instagram cá nhân.

Từ ngôi sao nhí đến biểu tượng của một thế hệ

"Tôi đã làm việc trước cả khi hiểu thế nào là kỷ luật." - Đó là cách Lindsay mở đầu khi nhìn lại tuổi thơ của mình. Gia nhập làng giải trí từ lúc mới hơn 18 tháng tuổi, thời gian cô lớn lên trên những phim trường nhiều hơn ở các sân chơi như những người bạn đồng trang lứa.

The Parent Trap (1998) đưa Lindsay Lohan vào hàng ngũ sao nhí đình đám nhất Hollywood.

Năm 1998, The Parent Trap đưa cái tên Lindsay Lohan vụt sáng. Khả năng hóa thân thành hai chị em song sinh với hai cá tính hoàn toàn khác biệt khi mới 12 tuổi khiến cả Hollywood phải chú ý. Chỉ vài năm sau, cô trở thành một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất của Disney với loạt phim đình đám dành cho giới trẻ: Freaky Friday, Confessions of a Teenage Drama Queen và Herbie: Fully Loaded.

Nhưng phải đến Mean Girls (2004), Lindsay mới thật sự bước vào hàng ngũ những biểu tượng văn hóa đại chúng. Bộ phim không chỉ trở thành tác phẩm kinh điển của dòng phim tuổi teen mà còn tạo nên vô số câu thoại, meme và khoảnh khắc được nhắc lại suốt hơn hai thập kỷ. Với vai diễn Cady Heron, Lindsay chính thức trở thành "It Girl" thực thụ khiến cả Hollywood phải dõi theo.

"Cái giá" của sự nổi tiếng

Dù liên tiếp gặt hái thành công và trở thành một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất Hollywood, Lindsay Lohan cũng phải đối mặt với áp lực khổng lồ, sự soi xét không ngừng cùng những kỳ vọng nặng nề từ công chúng trong giai đoạn cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ đang tìm cách định hình bản thân.

Nhìn lại chặng đường ấy trong bài đăng mừng sinh nhật tuổi 40, Lindsay dùng ba từ để mô tả những năm tháng tuổi 20 của mình: “unstoppable, exposed, becoming iconic” (tạm dịch: không thể bị cản bước, luôn bị đặt dưới ánh đèn công chúng và từng bước trở thành một biểu tượng).

Lindsay Lohan ở những năm 20 tuổi thường xuyên xuất hiện bên cạnh hội bạn đình đám lắm tài nhiều tật, những bữa tiệc thâu đêm và scandal bủa vây.

Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Tôi học hỏi thông qua trải nghiệm, thông qua áp lực, thông qua những sai lầm, trong khi cả thế giới dường như đã thay tôi quyết định tôi nên trở thành người như thế nào.”

Có lẽ đó cũng là câu chuyện chung của nhiều ngôi sao nhí Hollywood bước ra ánh hào quang quá sớm. Với Lindsay Lohan, mỗi vấp ngã đều nhanh chóng trở thành tiêu đề trên các mặt báo, còn từng lựa chọn trong cuộc sống cá nhân đều bị đặt dưới lăng kính soi xét của công chúng. Thế nhưng, điều khiến hành trình của cô trở nên đáng nhớ không nằm ở những lần gục ngã, mà ở việc cô luôn tìm cách đứng dậy sau tất cả.

Hành trình tìm lại chính mình

Thay vì để truyền thông tiếp tục định hình hình ảnh của mình, nữ diễn viên đã chủ động lựa chọn một hướng đi khác. Cô rời xa nhịp sống hào nhoáng của Hollywood, chuyển đến Dubai và xây dựng một cuộc sống riêng tư, bình lặng hơn.

Bước sang tuổi 30, cuộc đời Lindsay Lohan chứng kiến nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Cô tìm thấy sự ổn định trong tình yêu khi kết hôn với Bader Shammas, đồng thời đón con trai đầu lòng Luai. Gia đình nhỏ không chỉ mang đến cho nữ diễn viên niềm vui mới mà còn giúp cô nhìn nhận lại những giá trị quan trọng trong cuộc sống.

Lindsay Lohan và cuộc sống viên mãn cùng chồng và con trai ở Dubai.

"Tôi không còn đi tìm xem mình là ai nữa. Tôi đang sống đúng với con người mình." Có lẽ đó là câu nói phản ánh rõ nhất về một Lindsay Lohan đã bình tĩnh và trưởng thành ở thời điểm hiện tại.

"Chương đẹp nhất vẫn còn ở phía trước"

Điều đặc biệt nhất trong bài đăng mừng sinh nhật của Lindsay Lohan không nằm ở những bức ảnh gợi nhắc quá khứ, mà ở cách cô nhìn lại hành trình của chính mình. Nữ diễn viên chia sẻ rằng hiện tại cô đang từng bước xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa hơn, từ sự nghiệp điện ảnh, các dự án kinh doanh cho đến vai trò của một người vợ, người mẹ.

Sau tất cả những thăng trầm đã trải qua, Lindsay dường như đã có một góc nhìn khác về thành công. Nếu trước đây, thành công thường được gắn với những trang bìa tạp chí, các vai diễn đình đám hay những con số phòng vé ấn tượng, thì giờ đây, với cô, đó là cảm giác bình yên khi được sống đúng với những lựa chọn của bản thân.

Ở tuổi 40, Lindsay Lohan không còn chạy theo hình ảnh "It Girl" từng làm nên tên tuổi. Sau nhiều thăng trầm của sự nghiệp và cuộc sống cá nhân, cô lựa chọn trở lại với điện ảnh theo cách điềm tĩnh hơn, đồng thời cân bằng vai trò của một diễn viên, một người mẹ và một người phụ nữ trưởng thành. Có lẽ chính sự bình thản ấy mới là điều khiến những dự án tiếp theo của Lindsay Lohan nhận được nhiều kỳ vọng hơn bao giờ hết.