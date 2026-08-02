Thành Đoàn TP.HCM thăm, động viên chiến sĩ Mùa Hè Xanh 2026 tại Đồng Tháp

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa Hè Xanh 2026 đang thực hiện nhiệm vụ tại các mặt trận xã Phú Thọ, xã Tân Dương và xã Lấp Vò - tỉnh Đồng Tháp. Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn đối với lực lượng tình nguyện đang triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng.

Tại mặt trận xã Phú Thọ, các chiến sĩ tình nguyện Mùa Hè Xanh 2026 của Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, hướng đến hoàn thiện hạ tầng nông thôn, chăm lo an sinh xã hội và tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi. Nổi bật là công trình “Thắp sáng đường quê” dài 2 km; xây dựng sân chơi thể thao thiếu nhi với các môn bóng chuyền, bóng đá và cầu lông; hình thành Không gian học tập số; trồng mới 50 cây xanh; xây dựng phòng máy tính với 20 máy tính. Bên cạnh đó, đội hình trao học bổng cho 20 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa (giữa) thăm, tặng quà cho đội hình tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật tại xã Phú Thọ.

Tại mặt trận xã Lấp Vò, các chiến sĩ tình nguyện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM) đã phát huy thế mạnh về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đội hình thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” với 60 bóng đèn năng lượng Mặt Trời; trao tặng 10 máy tính; trồng mới 500 cây xanh; thực hiện tuyến Đường cờ Tổ quốc với 500 lá cờ. Đồng thời, các chiến sĩ tổ chức các lớp nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực số, hướng dẫn thiếu nhi sử dụng công cụ AI phục vụ học tập; tập huấn về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số cho giáo viên; tổ chức sân chơi cho thanh thiếu nhi và xây dựng sân chơi thiếu nhi tại trường tiểu học.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa thăm, tặng quà cho đội hình ﻿Trường Đai học Khoa học Tự nhiên tại xã Lấp Vò.

Trong chiều cùng ngày, đoàn công tác ĐHQG-HCM có GS. TS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc cùng ban lãnh đạo Nhà trường Đại học Bách khoa tiếp tục đến dự lễ khánh thành tuyến đường bờ nghịch Hội Trụ tại ấp Tân Long, xã Tân Dương. Công trình có chiều dài 400 mét, được thực hiện bởi Liên quân Khoa Khoa học Ứng dụng & Kỹ thuật Giao thông. Tổng kinh phí công trình gần 833 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 609 triệu đồng, Trường Đại học Bách khoa tài trợ hơn 224 triệu đồng.

GS. TS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc cùng ban lãnh đạo Nhà trường trao quà thăm hỏi đến đại diện Ban chỉ huy Mùa Hè Xanh 2026.

Đoàn công tác ĐHQG-HCM cùng Ban lãnh đạo địa phương và đội hình Mùa Hè Xanh ﻿dự lễ khánh thành tuyến đường Hội trụ ấp Tân Long, xã Tân Dương.

Tại mỗi mặt trận, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn; đồng thời giữ gìn sức khỏe, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, đoàn đã chúc mừng 10 chiến sĩ Mùa Hè Xanh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tham gia Chiến dịch, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Thành phố.