Diện áo blouse trắng kết hợp cùng quần jeans, vừa đẹp vừa không lo lỗi mốt

HHTO - Áo blouse trắng đang phủ sóng từ đường phố đến mạng xã hội. Chỉ cần phối cùng quần jeans là chúng ta có ngay những bộ trang phục không bao giờ lỗi thời.

Gần đây, mỗi khi lướt TikTok, Instagram hay đơn giản là dạo quanh các cửa hàng thời trang, chắc chắn bạn sẽ nhận ra một món đồ đang phủ sóng, đó chính là áo blouse trắng. Điều thú vị là kiểu áo này không chỉ có một kiểu duy nhất. Blouse trắng hiện đại được biến tấu với đủ phiên bản: Ren mềm mại, bèo nhún lãng mạn, thêu hoa tinh tế hay đính kết cầu kỳ.

Dù theo phong cách nào thì gam màu trắng vẫn là điểm chung giúp chiếc này luôn dễ phối và kết hợp hoàn hảo với các kiểu quần denim.

Áo blouse bèo nhún/ren phối cùng quần jeans ống rộng

Quần jeans ống rộng vốn hầm hố và gây ấn tượng bởi phom dáng rộng rãi. Khi kết hợp với áo blouse màu trắng tinh, có chi tiết ren hoặc bèo nhún sẽ khiến tổng thể trở nên mềm mại hơn, mang đúng tinh thần Boho đang rất được yêu thích.

Áo blouse tay phồng hợp với quần jeans ôm

Bí quyết nằm ở sự cân bằng tỷ lệ. Nếu chọn quần jeans ống nhỏ, phom đứng hoặc quần jeans ôm, hãy ưu tiên áo blouse có phần tay phồng hoặc những thiết kế có độ bồng bềnh nhẹ, để outfit có độ tương phản thú vị và cuốn hút hơn. Có thể bổ sung thêm những món phụ kiện hài hòa với trang phục để đầu tư vào vẻ ngoài của bạn.

Áo blouse oversized kết hợp với jeans trắng

Nhiều người e ngại quần jeans trắng khó phối đồ, nhưng thật ra chỉ cần mặc áo blouse oversized trắng cùng tông với quần là có ngay một set đồ all-white kinh điển. Bạn có thể chọn áo thuộc bất kỳ chất liệu nào, cotton hay linen đều đẹp, quan trọng là phom áo rộng vừa phải, mang lại sự thoải mái và khiến trang phục trông hiện đại hơn.

Áo blouse trắng đơn giản mặc cùng chân váy denim

Đây gần như là công thức không có giới hạn. Muốn nữ tính, hãy chọn áo blouse bèo hoặc ren. Muốn cá tính hơn, hãy đổi sang áo blouse có đường cắt may đặc biệt, cứng cáp. Chỉ cần thay đổi kiểu áo là bạn lại có một bộ trang phục hoàn toàn khác biệt mà không cần đổi chân váy, thỏa sức sáng tạo thời trang.