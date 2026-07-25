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Đón đầu xu hướng túi xách cuối năm: Túi dáng hộp, màu sắc và phong cách cổ điển

Mai Lâm
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HHTO - Tính ứng dụng tiếp tục là điểm nhấn xuyên suốt các xu hướng túi xách, nhưng điều đó không có nghĩa thời trang thiếu đi sự thú vị. Hàng loạt mẫu túi đình đám từ thập niên 2000 đang được hồi sinh với diện mạo mới và những gam màu rực rỡ mang đến nguồn năng lượng tích cực.

Túi hộp bước ra khỏi bàn trang điểm

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Từng được xem là chiếc túi chuyên dành để đựng mỹ phẩm, túi dáng hộp giờ đây đã chính thức trở thành một món phụ kiện thời trang đúng nghĩa.

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Đây là chiếc túi "nhập môn" dễ tiếp cận và dễ nhận diện nhất, nếu yêu thích thương hiệu cao cấp như Chanel. Ngoài ra có túi hộp cũng có các phiên bản "nhẹ ví" như của Coach hay Marc Jacobs. Dù giá nào thì chúng cũng đều trông sang chảnh và tiểu thư hết sức.

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Với phom hộp cứng cáp và quai xách thanh lịch, mẫu túi này mang vẻ nữ tính, chỉn chu hơn là thiên về công năng. Vì thế nhiều thương hiệu còn bổ sung thêm dây đeo chéo để tăng tính linh hoạt khi sử dụng.

Một điểm nhấn màu sắc

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Loewe, Celine, Jil Sander... và gần như mọi thương hiệu đình đám đều mang những chiếc túi mang gam màu ngọt ngào lên sàn diễn.

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Những sắc hồng nhạt, vàng bơ hay xanh lá tươi đang là bảng màu được yêu thích trong năm 2026. Bạn chỉ cần chọn gam màu yêu thích, khiến bản thân cảm thấy tự tin và phù hợp với phong cách cá nhân là đã đủ để bắt nhịp xu hướng.

Khi những biểu tượng cũ trở lại

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2026 có thể xem là năm của những màn tái xuất đầy hoài niệm. Paddington của Chloé đã trở lại với phiên bản mới. Celine làm mới dòng Luggage và Cabas bằng chi tiết khóa kéo. Le City của Balenciaga tiếp tục phủ sóng trong giới sành điệu. Trong khi đó, các giám đốc sáng tạo mới của Chanel và Dior cũng đang thổi làn gió mới vào những thiết kế túi kinh điển từ kho lưu trữ.

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Nếu chưa sẵn sàng đầu tư vào các phiên bản xa xỉ, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những lựa chọn mang tinh thần tương tự, đến từ các thương hiệu tầm trung. Vừa dễ tiếp cận, vừa bắt đúng nhịp xu hướng túi đang thống trị thời trang hiện nay.

Mai Lâm
#túi xách #Xu hướng túi xách cuối năm #Túi dáng hộp và màu sắc cổ điển #Hồi sinh các mẫu túi thập niên 2000 #Tái xuất các biểu tượng túi kinh điển #Màu sắc ngọt ngào và phong cách cá nhân

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