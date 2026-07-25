Áo sơ mi kẻ sọc là “chân ái” của mùa Hè: Trẻ trung, tinh tế lại dễ phối đồ

HHTO - Có những món đồ không cần quá cầu kỳ nhưng lại khiến tổng thể trang phục trông đặc sắc hơn hẳn. Áo sơ mi kẻ sọc chính là một trong số đó!

Xu hướng có thể thay đổi liên tục nhưng kẻ sọc thì gần như mùa nào cũng xuất hiện. Từ những đường kẻ pastel nhẹ nhàng, đến bản sọc lớn nổi bật, họa tiết này đang phủ sóng khắp các bộ sưu tập mùa Hè 2026.

Điểm hay của kẻ sọc là vừa trẻ trung, vừa tinh tế, lại cực kỳ dễ phối với những món đồ có sẵn trong tủ quần áo. Chỉ cần khoác hờ bên ngoài, hoặc mặc như một chiếc áo sơ mi thông thường, bạn đã có ngay một outfit trông rất thời trang mà chẳng cần mất nhiều thời gian suy nghĩ.

Đó cũng là lý do áo sơ mi kẻ sọc đang được yêu thích đến vậy. Nó vừa có thể làm áo khoác mỏng chống nắng, vừa giúp tổng thể trang phục có thêm điểm nhấn mà vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng, đúng tinh thần mùa Hè.

Đây là chiếc áo gần như không có giới hạn trong cách mặc. Chỉ cần khoác lên vai, buộc ngang eo hay mặc hờ không cài cúc, tổng thể đã trông có gu ngay.

Muốn nhẹ nhàng thì phối cùng quần linen và áo thun trắng. Muốn thanh lịch hơn thì mặc cùng quần tây và thêm phụ kiện tối giản. Đi cà phê cuối tuần thì cứ bộ đôi sơ mi kẻ sọc và quần jeans ống rộng, mang giày sneaker trắng là đủ trẻ trung. Khi đi biển thì khoác ngoài bikini với quần soóc jeans là đã có ngay một bộ đồ chuẩn đi nghỉ dưỡng.

Nếu đang thấy tủ đồ mùa Hè của mình hơi đơn điệu, có lẽ bạn chỉ thiếu một chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Dễ mặc, dễ phối và giúp bạn bắt trend, đây chính là món đồ đang được mọi tín đồ thời trang ưu ái.