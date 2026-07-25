Những ngày nóng nực không thể xõa tóc thì thử ngay mấy kiểu tóc gọn xinh này

HHTO - Nắng nóng ngột ngạt khiến ai cũng chỉ muốn buộc tóc lên cho mát, nhưng điều đó không có nghĩa là phải đánh đổi vẻ nữ tính.

Thời tiết những lúc "khó dỗ dành" sẽ khiến mái tóc dài của nàng khó phát huy lợi thế nữ tính. Nhưng chỉ cần vài phút tết tóc, hoặc thêm một chiếc nơ xinh xắn, bạn đã có ngay một kiểu tóc vừa mát mẻ, gọn gàng, lại vẫn giữ được vẻ dịu dàng và ngọt ngào trong mọi khung hình.

Tết bím kết hợp búi thấp hai bên

Kiểu tóc vừa mới lạ vừa quen thuộc, trông rất sáng tạo mà lại không cần cố gắng. Phần tóc được cố định sát đầu giúp phần gáy luôn thoáng, trong khi hai bím tóc lại tạo cảm giác trẻ trung, năng động. Chỉ cần buộc thêm vài sợi dây chun màu pastel là tổng thể đã nổi bật hơn hẳn.

Búi tóc hai bên kết hợp bím tóc

Nếu thích cầu kỳ hơn một chút, hãy thử kiểu tóc này. Phần tóc được búi gọn phía sau tai, phần đuôi tết dài buông xuống tạo hiệu ứng vừa tinh nghịch, vừa nữ tính.

Tết hai bím nhỏ ở đỉnh đầu rồi thả tóc xoăn nhẹ phía sau

Một lựa chọn khác đang được nhiều cô gái yêu thích. Kiểu tóc này giữ phần tóc trước luôn gọn gàng, nhưng vẫn giữ được độ bồng bềnh của mái tóc, cực kỳ hợp cho những buổi cà phê hay dạo phố cuối tuần.

Buộc tóc đuôi ngựa thấp rồi nhấn thêm ruy băng

Kiểu tóc đơn giản nhưng hiệu quả muôn đời chính là tóc đuôi ngựa. Để tạo độ mới mẻ, chỉ cần quấn thêm ruy băng dọc theo đuôi tóc, hoặc thắt một chiếc nơ lớn ở phần dây buộc là mái tóc trông như được chăm chút cầu kỳ.

Tết một bím lớn sau lưng

Những cô nàng thích phong cách tối giản có thể chọn tết một bím lớn sau lưng, sau đó điểm thêm một hoặc hai chiếc nơ voan. Kiểu tóc này vừa gọn gàng, vừa tạo cảm giác dịu dàng, đặc biệt đẹp khi kết hợp cùng áo tank top, váy hai dây hay cardigan mỏng.

Hai bím tóc thấp ôm sát đầu

Với những ngày cần di chuyển nhiều, hai bím tóc thấp sẽ là lựa chọn “chân ái”. Kiểu tóc này hạn chế tóc bung rối, ít bị bết vì mồ hôi và vẫn giữ được vẻ chỉn chu suốt cả ngày.