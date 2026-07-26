Dép guốc gỗ đinh tán đậm chất Y2K đang phủ sóng thời trang đường phố New York

HHTO - Sau giày ballet đế bệt, dép kẹp và sandal nhựa, một xu hướng giày khác cũng đang âm thầm trở lại. Dép guốc gỗ đinh tán mang đậm tinh thần Y2K đang xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố New York.

Trong một năm mà thời trang tràn ngập màu những xu hướng đầy cá tính, và cái tên mới nhất gia nhập “đường đua” chính là guốc gỗ đinh tán.

Món đồ biểu tượng của thập niên 2000 đã quay trở lại

Nếu từng yêu thời trang đầu những năm 2000, chắc hẳn bạn sẽ nhớ kiểu guốc gỗ với phần đế cao và những hàng đinh tán chạy dọc viền. Đây từng là món đồ gắn liền với hình ảnh của các cô nàng sành điệu thời đó.

Thiết kế đặc trưng với phần đế cao nhưng đi chắc chân, kết hợp cùng những chiếc đinh tán cá tính đã giúp đôi guốc này vừa nổi bật, vừa đủ thoải mái để mang mỗi ngày. Dù phối cùng quần jeans hay váy điệu đà, chúng đều tạo nên một dấu ấn rất riêng.

Phiên bản 2026 hiện đại hơn rất nhiều

Dép guốc gỗ năm nay vẫn giữ lại phom dáng quen thuộc, nhưng được làm mới bằng nhiều chi tiết tinh tế hơn. Các thương hiệu mang đến phần gót điêu khắc, họa tiết da động vật, những điểm nhấn kim loại, hay cách xử lý chất liệu hiện đại, giúp đôi guốc vừa mang nét cổ điển vừa bắt kịp xu hướng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích những phiên bản quá nổi bật. Nếu yêu phong cách tối giản, một đôi guốc màu trung tính vẫn là lựa chọn dễ ứng dụng nhất.

Vì sao đôi guốc gỗ lại được yêu thích?

Điểm cộng đầu tiên là phần gót cao khoảng 5 cm vừa đủ để “ăn gian” chiều cao nhưng vẫn đủ thoải mái để mang suốt cả ngày. Phần quai bản lớn giúp ôm chân chắc chắn hơn, tạo cảm giác an tâm khi di chuyển.

Đặc biệt, gam màu nâu gỗ vừa ấm áp vừa dễ phối, có thể kết hợp với hầu hết những món đồ quen thuộc trong tủ đồ như quần jeans, váy maxi, chân váy bay bổng hay quần linen. Chỉ cần xỏ chân vào một đôi guốc gỗ đinh tán, trang phục mùa hè sẽ ngay lập tức có thêm chút chất cổ điển, chút phóng khoáng và rất nhiều điểm nhấn thời trang.