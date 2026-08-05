Ai cũng nên có một chiếc chân váy maxi trong tủ đồ, mặc lúc nào cũng hợp

HHTO - Một chiếc chân váy dài có thể theo bạn đi làm, đi chơi và cả những buổi hẹn tối. Chỉ cần thay đổi cách phối, chân váy maxi sẽ trở thành món đồ đa năng nhất trong tủ đồ.

Nếu phải chọn một món đồ đáng mua nhất, thì chân váy maxi chắc chắn nằm trong danh sách. Không chỉ dễ mặc, chiếc váy này còn có khả năng biến hình theo đủ mọi phong cách, từ thanh lịch đến cá tính. Chỉ cần thay đổi vài món phụ kiện, bạn đã có một vẻ ngoài hoàn toàn mới.

Tối giản nhưng không hề nhàm chán

Chân váy maxi vốn là món đồ quen thuộc nơi công sở, nhưng chỉ cần một vài thay đổi nhỏ là set đồ sẽ trông mới mẻ hơn hẳn.

Nếu thích mặc áo thun đơn giản thì chọn chân váy maxi xếp ly màu pastel, khoác thêm blazer cùng màu, đi cùng giày cao gót thiết kế độc đáo. Còn mặc áo sơ mi trắng thì phối với chân váy maxi đậm màu, thêm sweater vest, chọn phụ kiện tông kim loại bạc hoặc vàng để tạo thêm điểm nhấn. Đôi khi chính những chi tiết nhỏ mới là yếu tố khiến trang phục trông đắt giá hơn.

Sang vừa đủ, nổi bật đúng lúc

Đừng giới hạn chân váy maxi vào những trang phục ban ngày. Cho những buổi hẹn tối, hãy ưu tiên các chất liệu có độ sang như ren hoặc nhung. Kết hợp cùng áo thun kiểu cọ, ôm sát hoặc crop-top cá tính tùy phong cách bạn muốn hướng đến.

Đặc biệt, chân váy maxi màu đen gần như không bao giờ sai. Tô đậm sự nữ tính và đủ sức hút để nổi bật ở bất kỳ không gian nào. Cuối cùng là hoàn thiện bằng giày cao gót và một màu son đậm, bạn sẽ có ngay năng lượng của “nữ chính” mà không cố tình gây chú ý.

Chân váy maxi là “chìa khóa xu hướng” ai cũng nên có

Điều khiến chân váy maxi được yêu thích không nằm ở việc nó đang “hot trend”, mà ở khả năng thích nghi với gần như mọi món đồ đã có sẵn trong tủ quần áo. Từ chiếc áo thun trắng, đôi sneaker đơn giản, đến những chiếc túi xách to nhỏ khác nhau. Tất cả những món đồ đó kết hợp cùng nhau đều có thể tạo nên những bản phối thời trang thú vị. Chỉ cần tự tin và một chút tinh tế trong cách phối đồ, chiếc váy này sẽ là “chìa khóa” giúp bạn ghi điểm mỗi khi xuất hiện.