NEGAV bất ngờ xuất hiện ở Tinh Hà “Say Hi”, âm thầm cổ vũ cho dàn Anh Trai

HHTO - Tinh Hà “Say Hi” lên sóng tập 4 với 6 tiết mục thuộc Livestage 2. Bên cạnh những màn trình diễn được khán giả bàn luận sôi nổi, cộng đồng mạng còn phát hiện một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong hậu trường. Chỉ vài giây lọt vào khung hình, NEGAV đã nhanh chóng được người hâm mộ “soi” ra.

Tập 4 của Tinh Hà “Say Hi” mang đến cho khán giả những màn trình diễn bùng nổ ở Livestage 2, cùng hành trình chuẩn bị của các Anh Trai phía sau sân khấu. Ở tập 4, 24 Anh Trai cùng dàn khách mời đã mang đến loạt tiết mục kết hợp giữa chất liệu truyền thống như đàn nguyệt, đàn tranh, sáo trúc, trống truyền thống trong những bản phối hiện đại.

Ngay sau khi lên sóng, tập 4 của Tinh Hà "Say Hi" đã trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Bên cạnh các tiết mục trên sân khấu, một khoảnh khắc trong tập phát sóng cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Sau khi màn trình diễn Mộng Duyên của đội Quang Hùng MasterD khép lại, máy quay chuyển sang ghi lại phản ứng của các Anh Trai phía sau cánh gà. Giữa những gương mặt quen thuộc, khán giả bất ngờ phát hiện sự xuất hiện của "Anh trai thứ 25" - NEGAV, tạo nên một chi tiết khiến cộng đồng fan không khỏi thích thú.

NEGAV (kế bên Cody Nam Võ) cùng các anh em cổ vũ cho team "Mộng Duyên".

Dù chỉ “lên hình” trong vài giây, NEGAV thu hút được sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Nam rapper diện trang phục giản dị và ngồi cùng những người anh em để theo dõi các tiết mục. Khoảnh khắc anh vỗ tay cổ vũ cho team Quang Hùng MasterD cũng nhanh chóng được người hâm mộ nam rapper chia sẻ.

Biểu cảm ngơ ngác của anh chàng sau khi xem màn trình diễn khiến người hâm mộ được trận cười nghiêng ngả.

Việc NEGAV có mặt tại chương trình khiến nhiều fan thích thú. Dù không trực tiếp tham gia mùa này, nam rapper vẫn âm thầm dõi theo và cổ vũ cho những người bạn thân thiết. Khoảnh khắc nhỏ ấy cũng phần nào cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa NEGAV và dàn Anh Trai.

Từng tham gia cả hai mùa Anh Trai "Say Hi" trước đó nên NEGAV có mối quan hệ thân thiết với các Anh Trai trong chương trình.

Không chỉ có màn xuất hiện bất ngờ tại Tinh Hà “Say Hi”, những tương tác giữa NEGAV và các Anh Trai mùa này cũng nhận được sự chú ý. Trong một livestream gần đây, NEGAV chia sẻ về việc thất lạc đồ đạc. Bất ngờ, IVAN để lại bình luận an ủi: “Đợi anh giàu rồi, anh sẽ mua cho em nhé”. Đáp lại, NEGAV cho biết mình đã tìm lại được món đồ bị mất, đồng thời hài hước nhắn nhủ rằng hy vọng IVAN có thể hiểu được điều mình đang nói.

IVAN tương tác trong livestream gần đây của NEGAV.

Màn tương tác tự nhiên của cả hai khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Nhiều fan bất ngờ trước cách hai nam ca sĩ trò chuyện thoải mái và thân thiết. Dù chưa biết cả hai đã quen nhau từ khi nào, khoảnh khắc này vẫn đủ khiến người hâm mộ thích thú với tình anh em giữa các Anh Trai.