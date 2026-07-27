Tinh Hà "Say Hi" tập 4: Pháp Kiều, Vương Bình hợp sức giúp Mất La Bàn tỏa sáng

HHTO - Ngay khi Livestage 2 của Tinh Hà “Say Hi” được phát sóng, ca khúc "Mất La Bàn" đã nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả khi kết hợp nhiều yếu tố cổ trang cùng màu sắc âm nhạc hiện đại. Ngoài ra, dàn producer từng làm việc với Pháp Kiều cũng góp mặt trong đội ngũ sản xuất bài hát này.

Với sân khấu gợi nhớ về những bộ phim cổ trang, Mất La Bàn đã chiếm được cảm tình của khán giả theo dõi Tinh Hà “Say Hi”. Tiết mục gây ấn tượng nhờ màn trình diễn đàn tranh của đội trưởng Pháp Kiều, sự tỏa sáng đúng sở trường của từng thành viên cùng phần hòa tấu saxophone đầy cảm xúc từ khách mời TORYSAX. Với những nỗ lực ấy, Mất La Bàn đã giành vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng do khán giả tại trường quay bình chọn.

Không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu, đội Mất La Bàn còn khiến khán giả thích thú với những câu chuyện phía sau quá trình thực hiện tiết mục. Đáng chú ý, nhờ mối quan hệ thân thiết được xây dựng từ thời cùng làm việc tại Rap Việt mùa 1 và Anh Trai "Say Hi" 2024, đội trưởng Pháp Kiều đã chọn chính nhà của Giám đốc Âm nhạc JustaTee làm địa điểm họp nhóm, lên ý tưởng và hoàn thiện màn trình diễn.

Từ Rap Việt đến Tinh Hà "Say Hi", nhà của Justatee đã trở thành điểm đến quen thuộc của Pháp Kiều mỗi khi làm nhạc.

Dù những ý tưởng đầu tiên về bài hát được hình thành tại nhà của NSX Justatee, nhưng những người đã trực tiếp tạo nên bài hát lại là những cộng sự thân thiết khác cũng nằm trong “bùng binh” quan hệ của đội Pháp Kiều. Trong đó, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đảm nhận vai trò định hướng, góp ý về nội dung và ca từ, còn DuongK là producer chính chịu trách nhiệm sản xuất bản phối.

Điều thú vị là Vương Bình trong đội của Pháp Kiều hiện là nghệ sĩ của ST.319 Entertainment, trong khi Hứa Kim Tuyền và producer DuongK là những gương mặt chủ chốt của S.HUBE Label - label trực thuộc ST.319. Không ít người hâm mộ đùa rằng có "em út" Vương Bình đi thi nên cả "gia đình" S.HUBE đều dốc sức đứng sau hỗ trợ.

DuongK là producer "ruột" của BigDaddy - HLV của Pháp Kiều tại Rap Việt mùa 3.

Nhờ sự hỗ trợ từ những cộng sự giàu kinh nghiệm, Mất La Bàn sở hữu phần âm nhạc chỉn chu cùng ca từ giàu cảm xúc và nhanh chóng được nhiều khán giả yêu quý. Trước đó, không ít khán giả từng bày tỏ sự lo lắng cho đội Pháp Kiều khi đây là một trong số ít đội bước vào Livestage 2 mà không có producer như nhiều đội thi khác.

Khép lại Livestage 2, Mất La Bàn giành vị trí thứ 3 với 140 phiếu bình chọn từ khán giả trường quay. Thành tích này không chỉ khẳng định sức hút của tiết mục mà còn giúp mỗi thành viên trong đội bỏ túi thêm số điểm thưởng quan trọng trên bảng xếp hạng cá nhân, tạo lợi thế đáng kể trước những vòng thi tiếp theo.