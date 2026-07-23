Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn biến Trương Lăng Hách thành “vua phim rác”?

HHTO - Dựa vào những gì Trương Lăng Hách nói về Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, khán giả đang nghi ngờ khả năng lựa chọn kịch bản của anh và sợ rằng cứ cái đà này, ngày nam diễn viên trở thành “vua phim rác” không còn xa.

Có thể nói Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn đã vượt qua giới hạn chịu đựng của khán giả khi xem đến đâu, mọi người lại rùng mình đến đấy vì quá “chuông xe đạp”. Từ góc quay, ánh sáng, lời thoại đến tình huống đều khiến người xem cạn lời vì quá vô lý, khiên cưỡng.

Phim ghép cảnh sơ sài

Ngay từ đầu phim, nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch sửng sốt khi nhìn thấy Nhậm Tố Tố - người mà anh ngỡ đã qua đời từ 3 năm trước. Nam chính không giữ được bình tĩnh mà gào thét “Cô ấy còn sống, tôi thì phát điên rồi!”. Câu thoại bị chê là quá ngô nghê, sáo rỗng, bị cư dân mạng mang ra chế nhạo.

Lời thoại cũng bị chê là ngô nghê

Đoạn hai nhân vật chính mắc kẹt trong chiếc máy bay đang bốc cháy cũng thách thức mọi logic. Thay vì tìm cách thoát thân, Mộ Dung Thanh Dịch ném dù của Nhậm Tố Tố đi, chất vấn cô yêu hay hận anh. Nữ chính cởi dây an toàn và rơi khỏi máy bay, nam chính đeo dù nhảy theo và ôm chặt lấy nữ chính, hạ cánh an toàn xuống đất và tiếp tục trò chuyện như chưa từng trải qua nguy hiểm. Những tình huống này khiến cư dân mạng cho rằng Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn sẽ rất thành công nếu phát sóng từ 20 năm trước, khi khán giả vẫn thích dạng phim éo le, cho nhân vật rơi vào đủ biến cố khó tin nhưng vẫn vượt qua một cách dễ dàng.

Cảnh trong máy bay bị khán giả chê cười

Trước khi phim chiếu, Trương Lăng Hách từng khen kịch bản Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn vô cùng hấp dẫn, tình tiết dồn dập. Trong số nhiều kịch bản đã nhận được, đây là câu chuyện khiến nam diễn viên không đọc sót tập nào, bởi chỉ cần bỏ lỡ một phân cảnh là sẽ không hiểu tình tiết tiếp theo, các chi tiết đều liên kết chặt chẽ với nhau.

Trương Lăng Hách đánh giá cao Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn như thế, càng khiến khán giả lo cho khả năng lựa chọn kịch bản của nam diễn viên. Netizen còn e ngại rằng cứ gật đầu trước những câu chuyện “3 xu” như thế này, Trương Lăng Hách sẽ thành “vua phim rác” mất thôi.