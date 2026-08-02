Đinh Tiến Phúc: Từ "hiện tượng cover" đến HCV Liên hoan âm nhạc Yoshine 2026

HHTO - Chỉ vài ngày sau khi để lại dấu ấn tại vòng Chung kết Ca Sĩ Nhí Toàn Quốc 2026, cậu bạn Đinh Tiến Phúc (Bop Vocal) tiếp tục mang về Huy chương Vàng Liên hoan âm nhạc Yoshine 2026.

Ở sân khấu Liên hoan âm nhạc Yoshine 2026, Tiến Phúc chọn làm mới ca khúc Thư Pháp bằng bản phối kết hợp âm hưởng dân gian với EDM. Đặc biệt, phần rap được viết riêng đã khiến tiết mục mang màu sắc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần của ca khúc gốc, dễ dàng tiếp cận khán giả trẻ bằng ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ.

Tiến Phúc đầy tự tin trên sân khấu.

Trước đó, tại chung kết Ca Sĩ Nhí Toàn Quốc 2026, Tiến Phúc là một trong 15 gương mặt xuất sắc nhất cả nước. Cậu bạn gây ấn tượng với liên khúc Linh Thiêng Việt Nam, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình và Một Vòng Việt Nam, được kể lại như một hành trình xuyên suốt về đất nước qua bản phối hiện đại cùng những đoạn rap giàu năng lượng.

Phúc đã có nhiều video cover đạt hàng triệu lượt xem.

Không chỉ ghi dấu ấn trên các cuộc thi, cậu bạn 13 tuổi còn sở hữu một "gia tài" video cover đáng nể trên TikTok. Những ca khúc quen thuộc như Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, Lạc Trôi hay Yêu Ai Để Không Phải Khóc dưới giọng hát Tiến Phúc đều thu hút hàng triệu lượt xem. Đặc biệt, bản thể hiện Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của Tiến Phúc từng lọt Top 20 một cuộc thi cover và nhận lời khen từ ca sĩ Tùng Dương vì giàu cảm xúc và năng lượng.

Giảng viên thanh nhạc Nguyễn Đức Quang tới cổ vũ Tiến Phúc trong một phần thi.

Theo giảng viên thanh nhạc Nguyễn Đức Quang - người đã sát cánh bên Tiến Phúc suốt thời gian qua - thì cậu bạn không chỉ có chất giọng sáng và nội lực mà còn rất chăm chỉ học tập. Tiến Phúc không muốn đứng yên với những clip cover các ca khúc ăn khách mà chọn cách kiên trì tập luyện, học hành bài bản để từng bước chinh phục các sân khấu chuyên nghiệp.