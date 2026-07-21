Vì sao Đình Bắc bị treo giò 2 trận ở ASEAN Cup dù nhận thẻ đỏ tại giải U23 châu Á?

HHTO - Chiếc thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2026 khiến Nguyễn Đình Bắc phải trả giá đắt. Dù án phạt được ban hành sau một giải đấu cấp U23 của AFC, tiền đạo này vẫn phải ngồi ngoài hai trận đầu tiên của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Trước đó, trong trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1/2026, ở những phút cuối trận, tiền đạo Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ đối phương.

Sau khi xem xét báo cáo của trọng tài và Ban Kỷ luật, AFC quyết định treo giò Đình Bắc hai trận quốc tế chính thức, đồng thời phạt tiền 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng). Đây là án kỷ luật áp dụng trong hệ thống các giải đấu của AFC, không chỉ giới hạn ở cấp độ U23.

Điều khiến nhiều người hâm mộ băn khoăn là vì sao án phạt ở giải U23 lại ảnh hưởng đến ASEAN Cup 2026. Nguyên nhân là sau VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc đã không còn đủ điều kiện tuổi để tham dự các giải U23 của AFC.

Cầu thủ Đình Bắc tập luyện trong màu áo ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Theo quy định của AFC, nếu một cầu thủ không còn cơ hội chấp hành án phạt ở giải đấu thuộc cấp độ đã nhận thẻ do quá tuổi hoặc không còn đủ điều kiện tham dự, án kỷ luật sẽ được chuyển sang đội tuyển quốc gia và được thực hiện ở các trận đấu quốc tế chính thức tiếp theo.

Nói cách khác, án treo giò của Đình Bắc không bị hủy mà được chuyển từ cấp độ U23 lên ĐT Việt Nam.

Sau khi AFC ban hành quyết định kỷ luật, ĐT Việt Nam có trận gặp ĐT Malaysia vào ngày 31/3 vừa qua tại vòng loại Asian Cup 2027. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng Đình Bắc đã chấp hành một phần án treo giò.

(Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. HLV Kim Sang Sik không triệu tập Đình Bắc vào danh sách đội tuyển ở trận đấu này. Theo quy định của AFC, một cầu thủ chỉ được tính đã chấp hành án treo giò khi có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng bị cấm ra sân vì án kỷ luật. Nếu không có tên trong danh sách đăng ký, trận đấu đó sẽ không được tính là một trận chấp hành án.

Vì vậy, Đình Bắc vẫn còn nguyên hai trận bị treo giò.

Điều đó đồng nghĩa, tiền đạo sinh năm 2004 sẽ vắng mặt ở hai trận mở màn của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Timor Leste và ĐT Singapore.

Dù không được thi đấu ở trận gặp ĐT Timor Leste nhưng Đình Bắc vẫn hội quân cùng các động đội tại Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Việc vắng mặt ở hai trận đầu ASEAN Cup 2026 là tổn thất không nhỏ với cá nhân Đình Bắc cũng như ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất án treo giò, tiền đạo sinh năm 2004 sẽ đủ điều kiện trở lại thi đấu ngay ở vòng bảng.

Với tốc độ, khả năng tạo đột biến và phong độ ngày càng tiến bộ trong thời gian qua, Đình Bắc vẫn được kỳ vọng sẽ là quân bài quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở phần còn lại của giải đấu.