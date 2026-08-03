HLV đẩy VĐV 6 tuổi tại giải bơi gây tranh cãi: CLB xin lỗi, phụ huynh lên tiếng

HHTO - Một tình huống xảy ra tại Giải bơi các CLB nghiệp dư toàn quốc 2026 đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi đoạn video ghi lại cảnh một HLV lao xuống khu vực xuất phát và tác động vào một VĐV 6 tuổi trong nội dung bơi tiếp sức. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội tạo làn sóng tranh cãi.

Sự việc xảy ra vào sáng 2/8 trong nội dung bơi tiếp sức 4x50m ếch, nhóm tuổi dưới 7, thuộc Giải bơi các CLB nghiệp dư toàn quốc 2026 do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) tổ chức.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, khi đồng đội chạm đích để chuyển lượt bơi, VĐV nhí của CLB Bơi Thăng Long - bạn N.M.Q vẫn đứng trên bục xuất phát và chưa bắt đầu thực hiện phần thi. Chỉ vài chục giây sau, một HLV từ khu vực khán đài chạy xuống sát thành bể, tác động đẩy VĐV nhí này xuống nước.

Hình ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng, hành động của HLV là thiếu chuẩn mực, đặc biệt khi VĐV mới 6 tuổi và đang thi đấu ở một giải dành cho thiếu nhi.

CLB Bơi Thăng Long xin lỗi, thừa nhận HLV xử lý chưa phù hợp

Chiều cùng ngày, CLB Bơi Thăng Long đăng tải thư xin lỗi gửi phụ huynh và cộng đồng yêu bơi lội.

Theo nội dung bài viết, CLB cho biết VĐV nhí khi đó lúng túng trên bục xuất phát. Dù trọng tài đã nhắc nhở nhưng bạn chưa hiểu, trong khi HLV nóng lòng hỗ trợ học trò nên đã có hành động can thiệp.

CLB cho rằng đoạn video lan truyền chưa phản ánh đầy đủ diễn biến lúc đó, đồng thời khẳng định VĐV hoàn toàn khỏe mạnh và vui vẻ sau sự việc. HLV cũng đã trực tiếp trao đổi với bạn ngay sau lượt thi đấu.

Bên cạnh đó, CLB thừa nhận cách xử lý của HLV trong khoảnh khắc đó là "chưa phù hợp", đồng thời gửi lời xin lỗi tới BTC, phụ huynh, các VĐV và cộng đồng yêu bơi lội, cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm.

"Con vẫn khỏe mạnh, đây là lỗi do lần đầu thi đấu"

Sau bài xin lỗi của CLB trên mạng xã hội, dưới phần bình luận xuất hiện tài khoản Facebook H.T, được cho là mẹ của bé N.M.Q - VĐV 6 tuổi xuất hiện trong đoạn video.

Theo chia sẻ, đây là lần đầu bé tham dự một giải bơi nên còn nhiều bỡ ngỡ. Khi đến lượt tiếp sức, dù trọng tài đã nhắc xuất phát, bé vẫn chưa nhảy xuống nước. Người mẹ cho biết sau khi thi đấu, chị hỏi con vì sao không xuất phát thì bé trả lời rằng nhìn sang VĐV ở làn bơi bên cạnh. Do thấy bạn chưa nhảy nên bản thân cũng đứng chờ.

Theo phụ huynh, đây là lỗi xuất phát từ việc bé chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế nên chưa hiểu rõ cách thức thi đấu tiếp sức.

Về hành động của HLV, người mẹ nhận định đây là "sự cố do vội vàng hỗ trợ học trò". Chị cũng cho biết sau lượt thi đấu, con hoàn toàn bình thường, không bị ảnh hưởng đến sức khỏe và vẫn tiếp tục các hoạt động cùng gia đình. Cuối bài viết, người tự nhận là mẹ VĐV gửi lời cảm ơn Ban tổ chức và bày tỏ mong muốn khép lại sự việc trong tinh thần tích cực.