Em Xinh Muộii bị Đuôi Nhỏ "phũ" khi làm "bảo mẫu", fan chờ khoảnh khắc hậu trường

HHTO - Là một trong ba khách mời xuất hiện trong tập 8 Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ, Em Xinh Muộii khiến fan háo hức khi tiết lộ đang giữa nhiều clip phía sau hậu trường.

Trải qua hơn nửa chặng đường, Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ lần đầu tiên chào đón 3 khách mời đổ bộ cùng lúc trong tập 8, gồm Muộii, Hải Nam và NICKY. Trên trang cá nhân, "cô giáo" duy nhất của lớp học "Đuôi Nhỏ Say Hi" hào hứng chia sẻ: "Cốc cốc! Muộii đã sẵn sàng xả source hậu trường luôn rồi đó". Trong khi đó, NICKY hài hước "nhá hàng" với khán giả: "Sắp được quậy mấy cái đuôi nhỏ, ủa lộn, chăm mấy cái đuôi nhỏ rồi Lil Lì ơi".

Mới đây, nhà sản xuất vừa chia sẻ highlight cho tập phát sóng vào tối thứ Bảy (11/7), hé lộ nhiều khoảnh khắc tương tác đáng yêu giữa các Anh Trai - Em Xinh và dàn nhóc tì. Buổi sáng ngày thứ 2 trong trong thử thách bảy "đuôi nhỏ" chung sống liên tục 3 ngày 2 đêm cùng các anh mở ra bằng màn í ới gọi nhau cùng thức giấc.

Đáng chú ý, khoảnh khắc CODY Nam Võ nhẹ nhàng, kiên nhẫn đứng bên giường dỗ bé Tư đang say ngủ khiến khán giả "tan chảy". Đáp lại lời chào buổi sáng của CODY, bé Tư không nhõng nhẽo, quấy khóc mà ngoan ngoãn xuống giường, tươi tỉnh hòa vào bữa ăn cùng các bạn.

Cùng với đó, các Anh Trai Isaac, JSOL, HURRYKNG, CODY Nam Võ sau khi cho các bé ăn uống no nê đã thoát vai đầu bếp, vào vai thầy giáo. "Anh Ai Dắt" đóng vai trò giáo viên chủ nhiệm, cùng 3 "trợ giảng" đứng lớp với bài học thứ hai: Cảnh giác với người lạ. Vừa dạy lý thuyết, vừa diễn phụ họa, vừa đưa ví dụ thực tiễn cho từng tình huống, các anh đã giúp 7 bạn nhỏ "ngấm" quy tắc "3 Không" - không mở cửa cho người lạ vào nhà, không tiết lộ thông tin quan trọng, không nhận quà của người lạ.

Bài học còn được đưa vào thực hành khi 3 khách mời xuất hiện. Không bấm chuông inh ỏi, Muộii, Hải Nam, NICKY hóa thân thành "người lạ mặt", tiếp cận các bé khi Isaac, HURRYKNG, CODY, JSOL vắng mặt. Muộii giới thiệu là "chị Liễu hàng xóm" sang chơi, hăng hái làm quen với từng bé, cho các bé uống nước dừa.

Thế nhưng, khi được Muộii đề nghị dùng số tiền chung của gia đình để đi mua đồ ăn trưa theo lời nhờ của các Anh Trai, "anh cả" Alex liền cảnh giác: "Cô mới qua con có biết cô là ai đâu". Cậu bé ôm khư khư chiếc hộp đựng tiền và khẳng định không đưa tiền cho người lạ khiến Isaac "nở mày nở mặt".

Ở chiều ngược lại, bé Tin Tin dù lắc đầu không quen biết "cô Muộii" nhưng vẫn nhiệt tình "áp công thức" hỗ trợ Muộii làm quen, hỏi tên các bạn. Phản ứng nhanh nhạy, tỉnh táo của Alex hay lém lỉnh, đáng yêu của Tin Tin hiện nhận được nhiều lượt thả tim.

Sau một khoảng thời gian đồng hành cùng các Anh Trai, làm quen với những người bạn mới, khán giả nhận ra các bé đã trưởng thành hơn, mạnh dạn hơn và "bỏ túi" được nhiều kỹ năng hữu ích phù hợp với độ tuổi.