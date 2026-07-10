Quang Tuấn cho con trai đi đóng phim, tiết lộ quá trình nhập vai đầy áp lực

HHTO - Trong phim điện ảnh "Quỷ bắt hồn", Quang Tuấn lần đầu để con trai xuất hiện trên màn ảnh rộng. Nam diễn viên cũng tiết lộ quá trình nhập vai trải qua không ít thử thách cả về thể chất lẫn tâm lý.

Tối 9/7, ê-kíp phim điện ảnh Quỷ bắt hồn đã có buổi công chiếu tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn diễn viên Quang Tuấn, Đinh Y Nhung, Anh Phạm, Gia Phong... Thảm đỏ sự kiện chào đón nhiều nghệ sĩ tới ủng hộ đoàn làm phim như NSND Hồng Vân, Khả Như - Huỳnh Phương, Huỳnh Đông - Ái Châu, Ma Ran Đô...

Ma Ran Đô đến chúc mừng Quang Tuấn.

Khả Như - Huỳnh Phương.

Trở lại với sở trường phim kinh dị, Quang Tuấn vào vai Hùng - một phóng viên đồng thời là người cha đơn thân. Nhân dịp sinh nhật con trai, Hùng quyết định đưa con đi du lịch để hàn gắn tình cảm. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi hàng loạt hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra, kéo theo những bí mật trong quá khứ dần được hé lộ.

Vợ chồng Anh Phạm - Anh Đức tại buổi công chiếu phim.

Quang Tuấn cho biết anh đã mang nguyên vẹn cảm xúc của một người cha từ đời thực vào vai diễn. Anh mượn tình cảm dành cho hai con của mình để nuôi dưỡng tâm lý nhân vật. Nam diễn viên cũng tiết lộ, trong phim có cảnh anh ôm một bé trai và đó chính là cậu con trai Cine của mình ngoài đời.



Chia sẻ thêm về quá trình quay phim, Quang Tuấn cho biết nhiều nỗi sợ ngoài đời đã được đạo diễn Hải Bùi đưa vào Quỷ bắt hồn. Từng bị rối loạn tiền đình khi thực hiện các cảnh treo người ở dự án trước, nam diễn viên có đề nghị thay đổi phân cảnh. Nhưng khi ra hiện trường, anh vẫn phải thực hiện những cú treo mình ở độ cao còn lớn hơn. Không chỉ vậy, các phân đoạn tâm lý nặng cũng buộc Quang Tuấn đẩy cảm xúc đến giới hạn để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.



Tạo hình của Quang Tuấn trong phim.

Sau buổi công chiếu, Quỷ bắt hồn bắt đầu có các suất chiếu sớm từ tối 9/7 trước khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 10/7. Theo Box Office Vietnam, phim thu gần 3 tỷ đồng trong ngày chiếu sớm đầu tiên với gần 40.000 vé được bán ra.