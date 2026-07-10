ATVNCG 2026: Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền nỗ lực xóa định kiến "bình hoa di động"

HHTO - Trong tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền đã có màn thể hiện ấn tượng. Vượt qua áp lực, chấn thương và cả những định kiến về ngoại hình, hai nam diễn viên đã có màn chào sân thuyết phục, nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Công diễn Hội ngộ của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục lên sóng trong tập 2 với màn tranh đấu của sáu nhóm Anh Tài. Trong đó, nhóm Anh Tài Hào Hoa gồm Tùng Mint, Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền nhận được nhiều sự chú ý khi xuất thân chủ yếu từ lĩnh vực diễn xuất. Thử thách càng lớn hơn khi hai trong ba thành viên gặp chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho Công diễn.

Dù vậy, sau nhiều ngày tập luyện với cường độ cao, bộ ba vẫn xuất hiện với tinh thần lạc quan và quyết tâm. Tùng Mint mở màn bằng ca khúc Cause I Love You, gây bất ngờ với chất giọng truyền cảm cùng khả năng vũ đạo điêu luyện. Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền cũng lần lượt mang đến Keep Me In Love và Đường Cong, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở cả giọng hát lẫn phong thái biểu diễn.

Khi kết hợp trong tiết mục Tình Nhân Ơi, cả ba tạo nên một sân khấu đồng đều về năng lượng, chinh phục khán giả bằng ngoại hình điển trai, giọng hát ổn định. Đặc biệt, Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền được nhiều khán giả nhận xét đã thành công xóa bỏ định kiến "bình hoa di động".

Sau khi kết thúc tiết mục, Lê Xuân Tiền không giấu được sự xúc động và bật khóc ngay trên sân khấu. Nam diễn viên cho biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng cũng vượt qua được giới hạn của bản thân. Trước ngày ghi hình, anh không may gặp chấn thương nhưng vẫn nỗ lực tập luyện để không làm ảnh hưởng đến cả nhóm.

Nhóm Anh Tài Hào Hoa đã có màn trình diễn ấn tượng tại sân khấu Hội ngộ. Ảnh: BTC.

Sở hữu ngoại hình đậm chất điện ảnh, thần thái nam tính, Thuận Nguyễn thừa nhận anh từng nhiều lần bị gắn cho danh xưng "bình hoa di động". Chính những lời nhận xét đó đã trở thành động lực để anh không ngừng học hỏi, rèn luyện và chứng minh năng lực ở những lĩnh vực mới. Đồng đội Lê Xuân Tiền cũng dành nhiều lời khen cho anh: "Anh Thuận rất quyết tâm, gặp một đề tài khó cũng chơi và luôn luôn muốn những gì tốt nhất cho nhóm và tập nhiều nhất có thể".

Thuận Nguyễn viral bởi màn xử lý khéo léo với đạo cụ và visual "cực bén". Ảnh: FBNV.

Nếu trên sân khấu họ mang đến hình ảnh cuốn hút, lịch lãm và giàu năng lượng thì ở hậu trường nhà chung, cả hai lại ghi điểm bởi tính cách chân thành, hiền lành và luôn quan tâm đến đồng đội. Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền trở thành hai trong những gương mặt được Gai Con nhắc đến nhiều sau Công diễn Hội ngộ, và được kỳ vọng về những màn bứt phá ở các vòng thi tiếp theo của cả hai.