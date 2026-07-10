Kaity Nguyễn tiết lộ: "Năm nay và năm sau tôi sẽ không quay lại với điện ảnh"

HHTO - Xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời tại Lễ công bố Dự án phim ngắn CJ mùa 7, Kaity Nguyễn bất ngờ tiết lộ cô sẽ không quay lại với điện ảnh trong năm nay và năm sau.

Ngày 9/7, Lễ công bố Dự án phim ngắn CJ 2026 đã diễn ra và quy tụ đông đảo đạo diễn, nhà sản xuất và các bạn trẻ yêu điện ảnh. Một trong những điểm nhấn của mùa 7 là sự tham gia của nhà sản xuất, diễn viên Kaity Nguyễn với vai trò giám khảo khách mời ở vòng thuyết trình dự án. Chia sẻ cùng các thí sinh, nữ diễn viên mong muốn chính những ý tưởng mới của thế hệ làm phim trẻ sẽ tiếp thêm cảm hứng cho mình.

"Kaity mong các bạn sẽ đưa cho Kaity nhiều cảm hứng để mình có thể tiếp tục với điện ảnh, vì ước mơ của một diễn viên, nhà sản xuất hay bất kỳ ai làm phim đều là nhân vật của mình, những bộ phim mình đóng có thể lan tỏa đến nhiều khán giả" - Kaity Nguyễn chia sẻ. Kaity Nguyễn cũng tiết lộ kế hoạch cá nhân khiến nhiều người bất ngờ: "Trong năm nay và năm sau, Kaity sẽ không quay lại với điện ảnh". Tuy nhiên, nữ diễn viên nói thêm nếu cuộc thi năm nay xuất hiện một tác phẩm gây ấn tượng với cô, với ban giám khảo, cô rất mong có thể làm việc cùng các nhà làm phim trẻ.

Chia sẻ của Kaity Nguyễn thu hút sự chú ý bởi những năm gần đây, nữ diễn viên vẫn duy trì sự hiện diện đều đặn trên màn ảnh rộng. Năm 2025, cô góp mặt trong hai dự án điện ảnh là Tử chiến trên không và Yêu nhầm bạn thân. Với Tử chiến trên không, cô còn tham gia với vai trò diễn viên kiêm đồng giám đốc sản xuất, nhà đầu tư.

Hội đồng thẩm định Dự án phim ngắn CJ 2026 gồm nhiều tên tuổi của điện ảnh Việt như đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn Charlie Nguyễn, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và đạo diễn Trần Thanh Huy. Được khởi xướng từ năm 2018, chương trình đã hỗ trợ sản xuất 30 phim ngắn, đồng hành cùng 32 đạo diễn trẻ và đưa các tác phẩm tham dự hơn 60 liên hoan phim quốc tế.