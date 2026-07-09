Đón Anh Tài "đi thi" Công diễn 2, Gai Con thích thú với loạt "phúc lợi" bất ngờ

HHTO - Ngày ghi hình Công diễn 2 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 diễn ra trong không khí rộn ràng khi các Gai Con có mặt từ sớm để cổ vũ dàn Anh Tài. Bên cạnh màn chào đón quen thuộc, những "phúc lợi" bất ngờ từ các nghệ sĩ cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ chia sẻ.

Phim trường Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 bước vào ngày ghi hình Công diễn 2 với sự xuất hiện của đông đảo Gai Con trước khu vực cổng. Nhiều Gai Con có mặt từ sớm để chờ đón các Anh Tài trước khi bước vào ngày ghi hình, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc giao lưu ngắn khi các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện.

Nguồn: keobong_0189.

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất trong buổi sáng là màn xuất hiện của OSAD cùng... một nồi thịt kho tự nấu. Sau khi nhiều lần nhắc đến món ăn này trên mạng xã hội, nam rapper mang thẳng nồi thịt kho đến phim trường và mời một số Gai Con có mặt thưởng thức.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ hài hước gọi đây là "phúc lợi" trong ngày đón thần tượng đi thi. Một bài đăng chia sẻ trải nghiệm nhận phần thịt kho từ nam nghệ sĩ viết: "Nhận benefit của anh mỹ nam, feedback cơm nóng thịt kho ngon".

"Mỹ nam" OSAD tuyên bố fan "thấy ngon" thì lần sau sẽ kho tiếp.

Không chỉ có nồi thịt kho của OSAD, phong cách xuất hiện của các Anh Tài cũng trở thành chủ đề được bàn luận. KO đến phim trường với kính mát cùng mặt nạ dưỡng da. Hình ảnh này nhanh chóng được người hâm mộ ghi lại và chia sẻ. Dưới một bài đăng, một Gai Con bình luận: "Đi đường thấy idol đeo kính mát đắp mặt nạ chưa".

Nguồn: _yeohihi_.

"Cụ" Chung mang seal kiện hàng làm quà tặng cho khán giả.

Trong khi đó, Hà An Huy tiếp tục xuất hiện với hình ảnh quen thuộc mà cộng đồng Gai Con vẫn gọi vui là "đội nồi cơm điện", giúp nhiều người dễ dàng nhận ra anh từ xa. Xuân Tiền lựa chọn áo ba lỗ với phong cách giản dị khi đến phim trường, hoàn thiện bức tranh đa dạng về "dress code đi làm" của dàn Anh Tài trong ngày ghi hình.

Fan chỉ nhau cách nhận diện Hà An Huy: "Đội nồi cơm điện". - Nguồn: huy.serenity.

Sau khi được fan chào đón trước cổng, các Anh Tài lần lượt di chuyển vào bên trong để chuẩn bị cho phần ghi hình Công diễn 2. Trong lúc chờ chương trình lên sóng, những câu chuyện bên lề như nồi thịt kho của OSAD, chiếc mặt nạ của KO hay hình ảnh "đội nồi cơm điện" của Hà An Huy tiếp tục được Gai Con chia sẻ trên mạng xã hội.

Mew Amazing lo lắng dặn dò "mấy đứa": "Phải khô ráo hết nghen". - Nguồn: _yeohihi_.

Lê Xuân Tiền xuất hiện tại phim trường. - Nguồn: emiuoixinhxinh.