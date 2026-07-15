GDA 2027 tại Hà Nội: Bao giờ công bố dàn nghệ sĩ, giá vé, mỗi idol diễn bao lâu?

HHTO - Dựa theo những lần tổ chức trước đó của Golden Disc Awards - GDA, có thể suy đoán các mốc thời gian công bố sơ đồ, giá vé, line-up và thời lượng biểu diễn của các nghệ sĩ như sau.

Golden Disc Awards lần thứ 41 - GDA 2027 được xác nhận sẽ diễn ra vào tháng 1 tại Hà Nội. Những lần "xuất ngoại" trước của GDA đều tổ chức ở không gian sân vận động lớn. Lễ trao giải này thường tổ chức vào đầu tháng 1. Dàn line-up (nghệ sĩ biểu diễn), khách mời trao giải, host (MC chính và thảm đỏ) sẽ được công bố từ tháng 11 theo từng đợt. Tháng 12 sẽ công bố đề cử các hạng mục.

Sơ đồ và giá vé của GDA 2024 - 2026.

Dự đoán GDA 2027 sẽ mở bán vé như những năm tổ chức tại nước ngoài trước đây. Dựa theo sơ đồ (seat map) của GDA 2024 và GDA 2026, dự kiến giá vé tại Hà Nội dao động từ 2 triệu - 7 triệu đồng/ tùy hạng.

Thông thường, các nghệ sĩ sẽ được xếp chỗ ngồi xem/ chờ nhận giải ở 2 bên rìa sân khấu. Vì vậy, thay vì khu vực trung tâm, khu đứng - ngồi sát cánh, nằm ở lòng sân sẽ là vị trí được fan săn đón, đặc biệt là người hâm mộ muốn "gom source" thần tượng, không chỉ với GDA mà với hầu hết lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc.

Cuộc cạnh tranh vé có gắt hay không sẽ còn tùy thuộc vào line-up chính thức. Nghệ sĩ biểu diễn tại GDA thường có trên 10 cái tên, thường tập trung tổ chức trao giải - trình diễn trong một buổi tối. Tuy nhiên, nếu "chốt kèo" được đông hơn, khoảng 20 nghệ sĩ/ nhóm nhạc thì GDA có thể tổ chức thành 2 đêm như GDA 2025 (lần thứ 39), GDA 2021 (lần thứ 35).



Thời lượng biểu diễn của mỗi nhóm/ nghệ sĩ thường dao động từ 3 phút đến 15 phút. Dàn tân binh thường sẽ diễn 1 - 2 bài (3 - 5 phút), trong khi dàn idol hoạt động lâu năm có thể diễn nhiều hơn với bản phối 3 - 4 ca khúc, rơi vào 8 - 15 phút.

Ví dụ, CORTIS tại GDA 2026 chỉ diễn What You Want (3 phút) nhưng nếu trở lại GDA 2027, thời lượng diễn của nhóm có thể kéo dài 6 - 8 phút với khoảng 2 - 3 bài mới. IVE trong 3 năm liền diễn ở GDA (2024 - 2025 - 2026) đều diễn trong 6 - 7 phút với intro cùng 2 - 3 ca khúc. Tại GDA 2020, BTS từng có set diễn đặc biệt hơn 20 phút.

Nhìn line-up biểu diễn và trao giải 2 năm trước của GDA, khán giả Việt có thể kỳ vọng dàn nghệ sĩ đến dự GDA 2027 tại Hà Nội sẽ bùng nổ.