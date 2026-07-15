Kim Yoon Sik cứu nguy "Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên", đạo diễn nói gì về Si Woo?

HHTO - Nữ đạo diễn của "Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên" (The Prosecutor's Proposal) có nhiều tiết lộ thú vị về hậu trường phim và cảm nhận của cô khi lần đầu tiên gặp, làm việc với đôi chính Kim Yoon Sik - Park Si Woo (Ju Tae Seon - Lee Chae Ha).

Biết về đạo diễn của Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên

Đạo diễn Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên (The Prosecutor's Proposal) là Yang Kyung Hee. Cô sinh năm 1992, có gần 10 năm làm nghề và vừa dừng chân ở hạng 6 chương trình Director's Arena. Yang Kyung Hee là "bà trùm phim boylove", đứng đằng sau nhiều bộ BL chiếu mạng như Secret Relationships, The Time of Fever, Love Tractor...

Những hình ảnh đời thường của đạo diễn Yang Kyung Hee.

Khi biết người đứng sau "hiện tượng" Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên là đạo diễn nữ, dân mạng cảm thán: "Đúng là phụ nữ hiểu phụ nữ muốn gì". Đạo diễn Yang cho biết rất háo hức sau khi đọc xong kịch bản 2 tập đầu và quyết tâm thực hiện Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên.

Cách đẩy tình tiết, góc quay của cô được khen ngợi. Đạo diễn Yang Kyung Hee vẫn đang học hỏi thêm để nâng cao tay nghề, phát triển ở lĩnh vực truyền hình. Vì thế, trong tương lai, có lẽ khán giả sẽ gặp cô với gia tài đồ sộ hơn ngoài các dự án BL chiếu mạng.

Ấn tượng đầu tiên về "Chae Ha" Park Si Woo

Chia sẻ trên blog Naver, đạo diễn Yang Kyung Hee cho biết cô gặp Park Si Woo - người đảm nhận vai Lee Chae Ha vào tháng 9 năm ngoái. Ấn tượng đầu tiên về anh của cô là dáng người nhỏ nhắn và làn da trắng, đôi mắt trong veo nhưng ánh nhìn đầy nhiệt huyết.

"Mặc dù mới chỉ trong giai đoạn chuẩn bị, cậu ấy đã nghiên cứu tác phẩm gốc và kịch bản kỹ hơn cả tôi. Khi thảo luận về những phần không hiểu, cậu ấy có quan điểm riêng rất rõ ràng, và tôi rất tự hào khi thấy một người tiếp cận dự án này một cách chân thành như vậy", đạo diễn Yang viết.

Theo đạo diễn, Park Si Woo và Lee Chae Ha giống như ở cách quan tâm đến cảm xúc người khác. Park Si Woo là người mới trong mảng diễn xuất. Vì vậy, cô từng lo lắng liệu anh có thực hiện được một đoạn thoại của Chae Ha trong tập 4 hay không. "Tuy nhiên, khi nhìn cậu ấy thay đổi ánh mắt từ hận thù sang tin tưởng Ju Tae Seon, tôi hoàn toàn yên tâm", cô viết.

"Công tố viên" Kim Yoon Sik cứu nguy "phút 90"

Bài viết mới nhất trên blog Naver của Yang Kyung Hee ghi rằng, cô đánh giá vai công tố viên Ju Tae Seon là nhân vật khó với một người mới vào nghề. Bởi diễn viên đòi hỏi phải nhớ các thuật ngữ ngành nghề, quá khứ và cảm xúc nhân vật phải được thể hiện rõ qua cách thoại.

Việc tuyển chọn diễn viên vào vai Ju Tae Seon gặp nhiều khó khăn khi qua 3 - 4 buổi casting vẫn chưa có nhân tố phù hợp. Lịch quay đã hoãn lại 1 tuần để buộc phải chọn ra nam chính và Kim Yoon Sik đã xuất hiện.

Yang Kyung Hee đã đích thân liên lạc gấp với Kim Yoon Sik vào ngay ngày hôm trước buổi thử vai. Cô hiểu rằng việc casting mà không có chuẩn bị trước sẽ khiến diễn viên rất căng thẳng, nhưng ê-kíp không còn lựa chọn khác.

Nữ đạo diễn tiết lộ cô đã tự hỏi "cậu ấy vốn dĩ điềm đạm vậy sao?" sau khi thấy dáng vẻ cao lớn và khuôn mặt nghiêm nghị của Kim Yoon Sik tại buổi thử vai. Nam diễn viên chưa nhận được toàn bộ kịch bản vào thời điểm này mà chỉ kịp chuẩn bị diễn thử khoảng 4 cảnh. Và ngay sau khi anh rời đi, Yang Kyung Hee cùng các nhân viên có mặt đã đập tay ăn mừng vì họ đã "tìm ra Ju Tae Seon rồi".

​Khi gặp lại ở quán cà phê để trao đổi thêm và ký hợp đồng, đạo diễn cho biết cô có ấn tượng khác hẳn buổi thử giọng: "Cậu ấy trông hệt như một chú cún". Trong các buổi quay, Kim Yoon Sik thể hiện tốt và táo bạo hơn cả những gì cô mong đợi. Ban đầu, cách thoại của anh thiếu đi sắc thái của một công tố viên, nhưng được cải thiện rất nhanh. "Tôi rất tôn trọng cách anh ấy liên tục xem kịch bản và luyện tập dù nghỉ trong xe, đi quay một mình mà không có trợ lý và có lẽ là còn đang thiếu ngủ", đạo diễn Yang Kyung Hee viết.