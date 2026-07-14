Thực hư tin đồn Tzuyu rời JYP gây xôn xao, điều gì sẽ xảy ra với TWICE?

HHTO - Thông tin Tzuyu được cho là không gia hạn hợp đồng với JYP Entertainment sau 11 năm gắn bó đang khiến cộng đồng ONCE "dậy sóng". Dù nhiều nguồn tin khẳng định nữ idol vẫn sẽ đồng hành cùng TWICE, không ít người hâm mộ vẫn đặt dấu hỏi về chặng đường tiếp theo của nhóm.

Ngày 14/7, cộng đồng K-Pop xôn xao trước thông tin Tzuyu sẽ rời JYP Entertainment sau 11 năm gắn bó (kể từ khi ra mắt). Thời điểm này càng khiến người hâm mộ chú ý khi chỉ mới 2 ngày trước, TWICE vừa khép lại concert của world tour THIS IS FOR tại KSPO Dome, Seoul, đánh dấu chặng cuối của hành trình kéo dài gần một năm.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Tzuyu sẽ không gia hạn hợp đồng với JYP nhưng vẫn tiếp tục đồng hành cùng TWICE trong các hoạt động của nhóm.

Sau lịch trình dày đặc với album mới và hơn 80 đêm diễn trên toàn thế giới, nhiều người kỳ vọng nhóm sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào kế hoạch tiếp theo. Thế nhưng, thông tin liên quan đến hợp đồng của các thành viên bất ngờ xuất hiện đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của ONCE.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin trên phủ sóng truyền thông, JYP Entertainment đã nhanh chóng lên tiếng. Trao đổi với báo chí, đại diện công ty cho biết: "TWICE hiện đang thảo luận về việc gia hạn hợp đồng. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin ngay sau khi vấn đề được hoàn tất". Phản hồi này đồng nghĩa với việc JYP chưa xác nhận thông tin Tzuyu rời công ty.

Dù JYP chưa xác nhận thông tin, nhiều ONCE vẫn không khỏi thấp thỏm. Nếu Tzuyu thực sự rời đi thì liệu các thành viên khác có còn ở lại không? Các hoạt động của TWICE trong thời gian tới có ảnh hưởng thế nào?

TWICE vốn là một trong những nhóm nhạc hiếm hoi của K-Pop "phá lời nguyền 7 năm", khi cả 9 thành viên quyết định tiếp tục đồng hành cùng nhau sau lần gia hạn hợp đồng năm 2022.

Trên thực tế, K-Pop đã chứng kiến nhiều trường hợp nghệ sĩ rời công ty quản lý nhưng vẫn duy trì hoạt động nhóm như 2PM, SNSD hay gần đây là BLACKPINK. Dù vậy, việc trực thuộc những công ty khác nhau cũng có thể khiến quá trình sắp xếp lịch trình, phát hành sản phẩm hay tổ chức hoạt động nhóm trở nên phức tạp hơn. Chính vì thế, dù mỗi thành viên mỗi người một ngả, fan vẫn có hi vọng TWICE tồn tại, nhưng cách thức hoạt động của nhóm trong tương lai sẽ có những thay đổi nhất định.

Giữa hàng loạt đồn đoán, điều khiến nhiều ONCE yên tâm nhất là các nguồn tin đều cho rằng Tzuyu vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng TWICE. Bởi hơn cả chuyện nữ idol trực thuộc công ty nào, điều fan mong chờ nhất vẫn là được thấy cả 9 cô gái cùng đứng trên sân khấu dù có phải chờ lâu hơn. Nếu không tiếp tục đồng hành cùng JYP, nhiều nhận định cho rằng Tzuyu sẽ đẩy mạnh các hoạt động cá nhân tại Đài Loan, đồng thời có thể mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất.