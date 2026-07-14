Tước Cốt "gây hoảng" với cú twist Hà Nhuận Đông, Hầu Minh Hạo - Ngải Mễ diễn còn non

HHTO - Nội dung khởi đầu của "Tước Cốt" (Key To The Phoenix Heart) ổn, plot twist liên tục. Độ lệch lớn về tuổi tác giữa Hầu Minh Hạo - Ngải Mễ không bị lộ khi phim lên sóng, "phản ứng hóa học" ổn. Diễn xuất của cả hai còn non ở một số cảnh nhưng chấp nhận được.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Plot twist mạnh

Tước Cốt vẽ ra tam giác tình yêu cho mô-típ cưới trước yêu sau để tăng độ phức tạp nhưng không ức chế. Tạ Gia Ngư (Ngải Mễ) là con gái của Thái phó và Quận chúa. Nàng muốn lấy Kỳ vương - Lý Mậu (Vương Dĩ Luân) nhưng buộc phải cưới Thế tử Tiêu Vô Y (Hầu Minh Hạo).

Thế tử xin được ban hôn với Gia Ngư vì muốn "dằn mặt" Trường Sa vương (Trương Vũ Kiếm), không hề biết nàng và tri kỷ A Mậu đã hẹn ước bên nhau. Dù dần yêu Gia Ngư khi tiếp xúc với nàng, Tiêu Vô Y cố kiềm nén rung động, hết lòng giúp Lý Mậu và "bé Cá" gặp gỡ, thoát khỏi hỗn loạn của triều chính.

10 tập phim đầu cho thấy Tước Cốt triển khai chậm những biến chuyển trong tình cảm của đôi chính. Tuyến quyền đấu lại nhanh đến giật mình. Phim vừa gợi ra một tia nghi ngờ thì ngay cảnh sau đã "bẻ cua" luôn để khán giả khỏi đoán.

Thông thường, các bí mật về thân thế sâu xa của nhân vật, mưu phản, hay phản diện 2 mặt thường được mập mờ, giấu đến nửa sau của phim mới được tung ra, đẩy nhịp phim lên cao trào. Tước Cốt làm ngược lại.

Hà Nhuận Đông tưởng lại vào vai sợ vợ, "trói gà không chặt" thì hóa ra Thái phó là kẻ thao túng cục diện ngay từ đầu, từng bước đưa con trai lên ngai vàng. Lý Mậu là con riêng của ông và quý phi tiền triều. Vợ của ông - quận chúa Vân Chiêu (Kim Sa) biết rõ sự thật và cũng có bí mật riêng.

Tiêu Vô Y chính là Thái tử tiền triều được Vân Chiêu bảo vệ. Tạ Gia Ngư không phải con ruột của Thái phó và Quận chúa. Thân thế của nàng được "thả hint" trong tập 11 - 12 và dự đoán cũng không tầm thường. Tước Cốt đang giữ nhịp mỗi ngày chiếu là một twist mới và rất có thể "trùm cuối" vẫn chưa lộ diện.

Dù vậy, cũng phải nói rằng việc triển khai quá nhanh là một điểm yếu của Tước Cốt. Ví dụ như, phần hi sinh của 18 chiến tướng quân Bắc Phủ bị lược gọn khiến khán giả chưa cảm nhận nỗi hận và đau thấu trời của Tiêu Vô Y cùng binh sĩ. Cách truy ra mật thám hay "đặt bẫy" Trường Sa vương diễn ra như "chớp mắt", thiếu đi độ bén.

Thiết lập nhân vật tốt

Không ai bị bỏ lại phía sau ở Tước Cốt vì thiết lập nhân vật từ chính đến phụ đều đang làm tốt. Việc tiết lộ sớm bí mật thân thế không làm nội dung nhạt đi, mà trở thành xúc tác thúc đẩy làm nổi bật hơn cá tính mỗi nhân vật.

Tiêu Vô Y có 2 sắc thái rõ ràng: Khía cạnh "diêm la tướng quân" máu lạnh, sát phạt và một bên là trái tim thấu cảm, chí hướng dựng xây an yên cho bách tính. Chàng biết rõ bản thân là Thái tử tiền triều, mượn danh con út của Tĩnh An vương để ẩn mình. Ông từng quỳ xuống, tự nguyện dâng lên một mảnh "tước cốt lệnh" quy thuận tiểu Vô Y. Nhưng chàng chưa từng coi vương gia là vị tướng dưới quyền mà thực sự đặt ông ở trên - tại vị trí của bậc phụ mẫu. Chàng sẵn sàng bị hiểu lầm, dập đầu liên tục xin Tĩnh An vương phi cho đại ca ra trận.

Tạ Gia Ngư trong sáng, không giận dỗi vô cớ, hiểu chuyện nhanh. Sự thay đổi của Gia Ngư đến từ việc cô va vấp, chứng kiến nhiều cuộc đời hơn bên ngoài bức tường của phủ Thái phó. Từ cách Gia Ngư chém bỏ chữ "công tử" chỉ giữ nghệ danh "Diệu Thủ" đến lời đáp sẽ tự bảo vệ bản thân khi A Mậu ngỏ ý sẽ bảo vệ cô, điều này cho thấy cô trưởng thành hơn, kiên định, tự cường dù trưởng thành trong bảo bọc.

Hà Nguyên Cơ (Trịnh Nhã Văn), Nhụy Sinh (Lưu Lệnh Tư) là vai phụ nhưng cũng là "nữ cường" có xây dựng hay: Biết nhìn đại cục, không để oán hận che mờ lý trí.

Quá khứ của Nhụy Sinh được tiết lộ làm bật lên một khía cạnh mới của Tiêu Vô Y - rằng, không riêng nữ chính mà với bất cứ ai, nếu có thể, chàng luôn cho họ cơ hội được tự do lựa chọn; nhưng bản thân mình lại chưa từng được tự do chọn lựa.

Câu chuyện của Hà Nguyên Cơ lại được sử dụng làm tình tiết gợi mở cho Gia Ngư về phân biệt đâu là tri kỷ bạn hữu và tình yêu đích thực, đặt hoài nghi nhỏ nhất về tình cảm cô dành cho A Mậu có thực sự là kết tóc se duyên.

Diễn xuất bù trừ

Diễn xuất của Hầu Minh Hạo đủ dùng. Sự dạn dày, chinh phạt thao trường hay sắc bén tỏa sát khí khiến ai nấy khiếp sợ của Tiêu Vô Y chưa được anh thể hiện rõ. Dù vậy, Hầu Minh Hạo vẫn rất đáng khen khi lăn xả hết mình cho các cảnh hành động, điển hình như đoạn dùng kiếm lửa đầu phim hay cảnh bắn trên lưng ngựa tập 10.

Tạ Gia Ngư là vai chính đầu tay của Ngải Mễ, không tránh khỏi để lộ những nét non nớt khi phải gánh nhiều cảnh quay hơn. Nhưng lợi thế là độ tuổi 17 giúp cô hòa hợp hoàn hảo, tự nhiên với nhân vật, mang đến "bé Cá" hoạt bát, sống động, đáng yêu. Cảnh khóc không bị gồng.

Hầu Minh Hạo và Ngải Mễ chênh nhau 11 tuổi từng là lo ngại của khán giả trước khi xem phim. Các tập đã phát sóng cho thấy khoảng cách tuổi tác không ảnh hưởng đến cảm quan khi xem. Không có tương tác quá thân mật nhưng "phản ứng hóa học" giữa Hầu Minh Hạo - Ngải Mễ vẫn dễ chịu.

Cầm kịch bản phản diện có Đào Hân Nhiên và Hà Nhuận Đông diễn không có điểm chê. Dã tâm của Thái hậu được cô thể hiện rõ trong từng ánh mắt đến câu thoại. Hà Nhuận Đông cho khán giả một cú lừa khi tập đầu trông hiền khô, sợ vợ thương con, nhưng cảnh nói chuyện với Tiêu Vô Y là biểu cảm điềm tĩnh ẩn giấu hăm dọa hoàn toàn khác.

Tước Cốt sở hữu kịch bản gốc, đang có 10 tập đầu làm ổn và có tiềm năng thành "hắc mã" nếu chặng sau chất lượng đi lên. Phim tiết lộ nhiều nhưng vẫn khó đoán vì còn một loạt nhân vật chưa lộ diện, thân thế của Tạ Gia Ngư còn bí ẩn, điều gì ẩn giấu sau khi tập hợp đủ "tước cốt lệnh", "trùm phản diện" chưa chắc là Thái phó...

Tước Cốt gồm 28 tập. Khán giả Việt có thể theo dõi trên iQIYI.