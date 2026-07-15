Moana live-action doanh thu mở màn bết bát, sẽ nối gót "bom xịt" Bạch Tuyết?

HHTO - Khởi đầu của Moana bản live-action không được suôn sẻ cho lắm. Giới phê bình đánh giá thấp với điểm "cà chua thối", doanh thu mở màn của phim cũng đang ở đâu đó “đáy đại dương”.

Trước khi chính thức công chiếu, Moana bản live-action (phim do người thật đóng) đã gặp khó khi điểm số mà giới phê bình dành cho phim trên Rotten Tomatoes chỉ 36%, giờ đây tụt còn 33%. Vận đen vẫn bám khi doanh thu mở màn của Moana (2026) cũng không được sáng sủa cho lắm.

Từ 36%...

điểm "Cà Chua" của Moana nay tụt còn 33%.

Tại thị trường nội địa, Moana live-action chỉ “cá kiếm” được 43 triệu đôla mở màn. Đây là một trong những doanh thu mở màn thấp nhất đối với một phim live-action làm lại từ hoạt hình của Disney từ trước đến nay. Trên toàn cầu, Moana chỉ thu về hơn 95 triệu đôla. Trong khi đó, ngân sách sản xuất là 250 triệu đôla. Chưa tính đến chi phí quảng bá, có thể thấy hành trình hồi vốn đến sinh lời của Moana live-action đang là một hải trình khá xa xôi.

Tuy phải cạnh tranh với các bom tấn mùa hè khác như Toy Story 5, Minions & Monsters nhưng đó không phải là lý do chính khiến Moana live-action ngã ngựa. Mở màn bết bát của Moana live-action được cho là vì Disney đã quá vội vàng, quá tham lam, chọn thời điểm quá sớm để ra mắt live-action.

Moana live-action được làm lại từ bản hoạt hình Moana (2016), vấn đề là phần 2 bản hoạt hình Moana chỉ vừa ra mắt vào năm 2024. Nội dung và hình ảnh của bản live-action lại như sao chép từ bản hoạt hình, thế nên ranh giới giữa live-action và hoạt hình rất mờ nhạt. Nhiều khán giả thừa nhận họ có cảm giác như vừa xem xong phần 2 hoạt hình thì phải quay ngược xem lại phần 1 vậy. Có thể hiểu rằng khán giả vừa thưởng thức Moana, chưa thấy “đói” thì Disney đã lại dọn món, làm họ cảm thấy “bội thực”.

Trên Rotten Tomatoes, trái ngược với giới phê bình, khán giả chấm điểm “rộng rãi” hơn hẳn với 90%. Phần lớn đều khen ngợi phim hay, âm nhạc tuyệt vời, hình ảnh đẹp, dĩ nhiên vẫn có những điểm trừ nhưng không đáng kể. Moana live-action đúng là giống hệt bản hoạt hình, có thể nó thiếu sáng tạo nhưng vẫn đáng xem. Rất có thể với những phản hồi tích cực này từ phía khán giả, Moana live-action có thể chậm mà chắc, doanh thu đi được đường dài, cuối cùng thoát kiếp “ế ẩm”.

Moana kể câu chuyện về cô bé Moana từ nhỏ đã yêu đại dương, khát khao chinh phục những con sóng, nhưng cô bé đã lớn lên trong lúc vẫn giấu đi tinh thần phiêu lưu đó theo lời dặn dò của cha. Chỉ đến khi đất đai trên đảo chết dần, mùa màng thất bát, Moana mới quyết tâm giong buồm ra khơi, nhận sứ mệnh tìm kiếm trái tim của Te Fiti. Để làm được điều đó, cô bé cần sự giúp đỡ của Á thần Maui.

Moana (2026) đang chiếu ở các rạp phim trên toàn quốc.