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Địch Lệ Nhiệt Ba thành công nhất là khi gạt nhan sắc sang bên và đóng vai hài

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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HHTO - Cứ ngỡ Địch Lệ Nhiệt Ba làm mỹ nhân cổ trang là hợp nhất, nhưng hóa ra cô lại rất có duyên với phim hài.

Địch Lệ Nhiệt Ba trước giờ vẫn được gọi là "mỹ nhân Tân Cương" nên điều đầu tiên mà khán giả nhớ đến cô là sắc đẹp nổi bật. Mỗi khi nghe tin Nhiệt Ba nhận phim mới, cư dân mạng cũng tò mò tạo hình nhân vật như thế nào, có tôn lên nhan sắc của cô hay không. Cũng vì diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa ổn nên cô vẫn bị xem là bình hoa di động của phim Hoa ngữ.

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Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu nhan sắc nổi bật.

Chưa kể nhiều người còn lo lắng cho sự nghiệp diễn viên của cô khi những dự án gần đây như Mộ Tư Tử, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, Lợi Kiếm Hoa Hồng… không thành công, khiến Địch Lệ Nhiệt Ba đang bị tụt lại so với các tiểu hoa cùng thế hệ. Cô còn bị phàn nàn biểu cảm một màu, rồi đã có dấu hiệu lão hóa nên không còn phù hợp với dòng phim ngôn tình và nếu không tìm được hướng đi thích hợp, Nhiệt Ba sẽ bị rớt hạng.

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Cô gây bất ngờ khi tham gia phim của Châu Tinh Trì.

Và không ngờ Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu của Châu Tinh Trì lại giúp mỹ nhân Tân Cương lấy lại niềm tin của khán giả. Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai Ngọc Lung - tiền đạo mang áo số 8 của đội Nga Mi, một cô gái mạnh mẽ, luôn quan tâm kết nối đến những người xung quanh. Vì là nữ cầu thủ nên Nhiệt Ba chẳng hề ăn mặc sang chảnh, trang điểm cầu kỳ trong phim này. Và cô cũng thoải mái với những hành động vô tri, phản ứng lầy lội đặc trưng của phim Châu Tinh Trì thay vì lo xuất hiện sao cho thật xinh đẹp trước ống kính.

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Nữ diễn viên không cần giữ hình tượng xinh đẹp như trước.

Chính một phiên bản hài hước, không ngại làm xấu của Địch Lệ Nhiệt Ba lại khiến khán giả thích thú. Nhiều người nhận ra rằng Nhiệt Ba đóng phim hài rất hợp, dường như các vai hài hước, các pha chọc cười mới là sở trường của cô chứ không phải kiểu nhân vật nghiêm túc, lắm mưu nhiều kế. Xem Nhiệt Ba trong Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu, khán giả đều thấy cô diễn thoải mái hơn rất nhiều. "Mỹ nhân Tân Cương" cũng dốc hết tâm huyết cho dự án này khi dành 3 tháng tập thể lực cũng như các động tác đá bóng cơ bản để có thể tự mình quay các cảnh trên sân cỏ.

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Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Địch Lệ Nhiệt Ba #Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu #phim Châu Tinh Trì #Địch Lệ Nhiệt Ba phim hài

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