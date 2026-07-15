GDA 2027 chính thức "chốt kèo" tháng 1 tại Hà Nội, dự đoán có BTS, Rosé tham dự?

HHTO - Golden Disc Awards lần thứ 41 - GDA 2027 xác nhận Hà Nội sẽ là địa điểm tổ chức. Liệu những cái tên tái xuất đường đua âm nhạc năm nay như BTS, CORTIS, aespa... có góp tên trong dàn line-up?

Được mệnh danh là Grammys của Hàn Quốc, Golden Disc Awards - GDA là một trong những lễ trao giải lâu đời và danh giá bậc nhất xứ Kim chi. Ban tổ chức đã chính thức xác nhận GDA 2027 sẽ diễn ra vào tháng 1 tại Hà Nội. Thông tin về ngày tổ chức, địa điểm tổ chức cụ thể và đội hình nghệ sĩ tham dự sẽ được công bố trong thời gian tới.

Đây là lần thứ 8 lễ trao giải GDA tổ chức ở bên ngoài Hàn Quốc và là lần đầu tiên GDA tổ chức tại Việt Nam. Dựa theo quy mô của các năm trước, dự đoán dàn nghệ sĩ/ nhóm nhạc biểu diễn sẽ có hơn 10 cái tên từng ra mắt sản phẩm trong năm nay. Theo đó, những thần tượng "trong tầm ngắm" có thể đến Hà Nội dự GDA 2027 là: BTS, CORTIS, aespa, i-dle, RESCENE, MEOVV, ILLIT, NCT JN JM...

Tại GDA 2026, Jennie tạo nên sân khấu solo bùng nổ. Năm nay, Jisoo và Rosé đều "có hint" chuẩn bị tung album mới. Trong trường hợp cả hai phát hành sản phẩm vào nửa cuối năm 2026, liệu khán giả có thể manifest thành công sân khấu solo đầu tiên của Jisoo hoặc Rosé tại GDA?

Danh sách biểu diễn tại GDA 2026.

Ngoài line-up nghệ sĩ biểu diễn, host của GDA 2027 cũng đáng hóng. Moon Ga Young sẽ có lần thứ 3 đảm nhận vị trí này hay GDA sẽ mời gương mặt mới. Năm ngoái, lễ trao giải này tổ chức tại Đài Bắc đã mời Hứa Quang Hán là một trong những nghệ sĩ trao giải. Vì vậy, không loại trừ khả năng sẽ có sao Việt là khách mời biểu diễn hoặc trao giải.

Diễn viên Hàn có phim đã/ sắp chiếu cũng có tiềm năng trở thành khách mời công bố/ trao giải, đó sẽ là Byeon Woo Seok, Go Youn Jung hay Hyeri, Park Eun Bin, Seo In Guk...?