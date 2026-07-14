Keep Running: Bạch Lộc, Chương Nhược Nam nhận khen chê chỉ vì lớp trang điểm

HHTO - Thật không ngờ mọi sự chú ý của khán giả về tập Keep Running mới nhất lại là chuyện trang điểm của Bạch Lộc và Chương Nhược Nam.

Kể từ khi làm người chơi của show thực tế Keep Running, Bạch Lộc luôn gặp phải nhiều chuyện thị phi. Cách đây không lâu, cô bị chỉ trích dữ dội vì gọi hai đàn anh Lý Thần, Trịnh Khải là “người lớn tuổi giàu năng lượng”, chê bai mọi người quá coi trọng hơn thua khi tham gia thử thách. Bạch Lộc thường nhận các nhiệm vụ nhẹ nhàng, không mấy tốn sức nên khi người chơi khác than mệt mỏi sau khi chơi, cô lại khẳng định bản thân “không thấy mệt, chỉ thấy nắng nóng”.

Bạch Lộc bị soi lớp trang điểm kỹ lưỡng.

Đến khi ồn ào quanh chuyện thái độ của Bạch Lộc hạ nhiệt thì cư dân mạng lại soi thấy một chi tiết khác. Trong tập Keep Running mới lên sóng, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, tóc uốn cầu kỳ, nhìn giống với đi sự kiện hoặc chụp ảnh thời trang hơn là tham gia một chương trình cần vận động nhiều. Trong khi đó, khách mời Chương Nhược Nam lại trang điểm rất nhẹ nhàng, nhìn lướt qua khéo lại tưởng cô để mặt mộc.

Chương Nhược Nam trang điểm nhẹ nhàng hơn.

Sự đối lập giữa Bạch Lộc với Chương Nhược Nam khiến cư dân mạng phàn nàn Bạch Lộc làm lố, tìm mọi cách để mình nổi bật hơn cả các khách mời. Khán giả còn khen ngợi Angela Baby, người trước đây đảm nhiệm vị trí của Bạch Lộc ở Keep Running không bao giờ xuất hiện với diện mạo “lồng lộn” như vậy, luôn chọn tạo hình giản dị để hòa đồng với dàn người chơi.

Nhưng cũng có người đứng về phía Bạch Lộc, cho rằng nghệ sĩ khi ghi hình cần phải chăm chút đến diện mạo, trang điểm cẩn thận để không bị kém sắc trước máy quay. Nhất là Keep Running đòi hỏi người chơi vận động nhiều, nhất là sao nữ rất dễ bị soi diện mạo phờ phạc. Nhưng tựu chung lại, netizen vẫn cho rằng Bạch Lộc nên chọn lối trang điểm nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc sẽ hợp với chương trình này hơn.