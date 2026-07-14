Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động: Tập 7 gây “đau tim” khi hé lộ “lần cuối gặp Min Ji”

HHTO - Hai tập vừa phát sóng cuối tuần qua đã thiết lập kỷ lục rating mới cho “Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động”. Và dựa theo nội dung tập mới sắp lên sóng, những diễn biến hấp dẫn mới cho thấy hành trình chinh phạt của đặc vụ Kim có khả năng cao vẫn chưa dừng lại.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Với rating 21,6% dành cho tập 4, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động (Agent Kim Reactivated) đã trở thành phim truyền hình được xem nhiều nhất năm 2026 tại Hàn Quốc. Nhưng số rating vẫn chưa dừng ở đó, cho thấy sức hút ngày một tăng của phim.

Hai tập 5 và 6 phát sóng cuối tuần vừa qua đã thiết lập nên kỷ lục rating mới. Tập 6 Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đạt mức rating trung bình toàn quốc là 22,3%. Như vậy, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động không chỉ duy trì danh hiệu là phim truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2026 cho đến thời điểm hiện tại, mà còn là phim truyền hình đạt rating cao thứ hai trong lịch sử đài SBS trong khung giờ phát sóng thứ Sáu - thứ Bảy, chỉ đứng sau The Penthouse 2.

Dựa trên webtoon nổi tiếng, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động kể câu chuyện về một người cha đơn thân, một nhân viên ngân hàng bình thường, nhưng thực chất có một thân thế bí mật “khủng”. Đặc vụ Kim (So Ji Sub) là một cựu gián điệp tài năng và nguy hiểm, khiến cả Bắc Hàn và Nam Hàn đều phải dè chừng.

Vì con gái, đặc vụ Kim đã “giã từ vũ khí”, sống thầm lặng như một “ông chú” tầm thường hơn chục năm qua. Nhưng khi con gái đột ngột mất tích, đặc vụ Kim phá vỡ vỏ bọc, sẵn sàng lật tung mọi thứ để cứu cô bé.

Khoảnh khắc vỡ òa của tập 5. (Nguồn: Netflix)

Diễn biến hai tập 5 và 6 phát sóng cuối tuần qua khiến khán giả thót tim khi biết cô bé Min Ji (Seo Su Min) vẫn còn sống, nhưng bị nhầm là đã chết nên bị gã xã hội đen Răng Vàng (Jo Bok Rae) “vứt xác” trong kho đông lạnh. Khi tỉnh lại, cô bé đã rất gan dạ và nhanh trí phán đoán tình hình, cuối cùng tự mình chạy thoát được. Lúc này, ở một nơi khác, đặc vụ Kim đã nhìn thấy con gái mình, nhưng màn mưa tầm tã đã nuốt chửng tiếng gọi con gái của người bố. Hai bố con lỡ mất nhau chỉ trong tích tắc.

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, trên đường chạy trốn, Min Ji đã leo lên một chiếc xe. Không ngờ, đó lại là xe của chủ tịch Ju Kang Chan (Joo Sang Wook) - bố của Ju Hye Ri, nữ sinh đã bạo lực học đường và thậm chí còn muốn giết Min Ji. Hắn muốn thủ tiêu Min Ji để bao che cho tội ác của con gái. Rất may, các đặc vụ SMD đã “phá đám” kịp thời.

Đặc vụ SMD bí mật giải cứu Min Ji, đưa cô bé về trụ sở. Tuy mục đích là muốn dùng cô bé để ép đặc vụ Kim lộ diện, nhưng ít nhất SMD sẽ không đe dọa tính mạng của cô bé. Lúc này, “ông chú Taekwondo” Sung Han Soo (Choi Dae Hoon) đã đu theo xe của SMD, đột nhập, bò trườn trong đường ống thông khí, và giải cứu Min Ji thành công.

Một phân cảnh vừa ngầu vừa cảm động trong tập 6. (Nguồn: Netflix)

Khi chỉ còn một ải nữa là thoát, hai chú cháu lại bị các đặc vụ SMD bao vây. “Ông chú lính thuỷ” Park Jin Cheol (Yoon Kyung Ho) bất ngờ xuất hiện, tiếp sức hai chú cháu bằng các “con cưng” của mình trong kho vũ khí. Và tập 6 khép lại với một khoảnh khắc ngầu đến nghẹt thở của đặc vụ Kim. Anh dùng một cuộn dây mảnh khống chế Thứ trưởng như một con rối.

Theo như nhá hàng của tập 7 sẽ được phát sóng vào thứ Sáu ngày 17/7, mặc dù hai bố con đã đoàn tụ nhưng nguy hiểm vẫn còn bủa vây. Áp lực dồn lên tập 7 dường như rất khủng khiếp, khi tất cả các bên đều đã lộ mặt, cùng nhảy vào cuộc rượt đuổi. Park Jin Cheol và Sung Han Soo dường như đang gặp nguy hiểm, điều này có thể buộc ba cựu đặc vụ phải cùng nhau chiến đấu một lần nữa.

"Vì Min Ji, tôi sẽ kết liễu anh".

Cô bé Min Ji dường như một lần nữa lại trở thành mục tiêu - bị săn đuổi và được bảo vệ. Lời thoại “Hôm nay sẽ là lần cuối đặc vụ Kim được nhìn thấy Min Ji”, cùng với hình ảnh một tấm ảnh của cô bé bị vò nát, và cô bé bị nhốt trong một chiếc xe container khiến nhiều khán giả lo lắng. Nhưng tiếp ngay sau đó, đặc vụ Kim với cú nhảy siêu phàm cùng lời đe dọa thẳng mặt chủ tịch Ju Kang Chan “Vì Min Ji, tôi sẽ kết liễu anh” dường như trấn an họ, rằng đặc vụ Kim sẽ hóa giải được mọi tình huống dù là hiểm nghèo nhất.

Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đang được phát sóng trên Netflix.