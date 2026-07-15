U-KNOW TVXQ! trở lại Việt Nam như lời hẹn ước, mang solo concert đến TP.HCM

Đúng như lời từng hẹn với fan trong những lần đến Việt Nam trước đây, U-KNOW chuẩn bị trở lại đất nước hình chữ S với sự kiện của riêng mình - concert thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn solo đầu tiên - U-KNOW PROJECT 26 : SCENE. Đêm diễn sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu Quân Khu 7, TP.HCM vào ngày 19/9.

Chuyến lưu diễn lần này là lời khẳng định mạnh mẽ rằng U-KNOW không còn tự giới hạn bản thân ở những hào quang cũ. Nam nghệ sĩ sẽ mở ra một chương hoàn toàn mới trong hành trình biểu diễn của mình với một sân khấu được đầu tư ở đẳng cấp quốc tế, nơi những giới hạn cũ được thay thế bằng những chuẩn mực mới về trình diễn: Hoàn hảo hơn, bùng nổ hơn.

Trước chặng Việt Nam, concert U-KNOW PROJECT 26 : SCENE tại Hàn Quốc đã "cháy vé" cả 3 đêm diễn mở màn tại Seoul, Hàn Quốc. Trong tháng 8, tour diễn sẽ đi qua Macau, Singapore và Bangkok, tiếp đó là Đài Bắc, Jakarta và Hồng Kông vào tháng 9, trước khi ghé đến TP.HCM. Vì vậy, fan có dư thời gian để "thuộc bài" trước khi U-KNOW đến "kiểm tra".

Sơ đồ và giá vé sẽ được ban tổ chức công bố sớm trong thời gian tới. Trong lúc phấn khích chờ đợi, nhiều người hâm mộ của U-KNOW cũng như DBSK đã lên kế hoạch cho loạt hoạt động chào đón anh trở lại Việt Nam.