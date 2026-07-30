Giải mã sức hút đằng sau những đôi guốc mộc "độc bản" được giới trẻ săn đón

HHTO - Từng đứng trước nguy cơ mai một, guốc mộc thủ công bất ngờ trở thành "cơn sốt" được hội Gen Z tích cực lăng xê. Đại diện một cửa hàng đóng guốc trên phố Hàng Dầu (Hà Nội) cho biết sức lan tỏa từ các video TikTok giúp doanh thu cửa hàng tăng gấp 300%.

Thời trang vốn luôn vận động theo vòng lặp. Những món đồ từng bị xem là lỗi thời rồi sẽ đến lúc được "đào lại", khoác lên một diện mạo mới và trở thành xu hướng của thế hệ tiếp theo. Sau giày ballet, sandal đế trấu Birkenstock, đến lượt guốc gỗ bước vào giai đoạn hồi sinh.

Hè qua, các video đi trải nghiệm đóng guốc tại phố Hàng Dầu (Hà Nội), chợ Tân Định (TP.HCM) sản xuất bởi nhóm KOL, influencer Gen Z hút lượng tương tác cao trên mạng xã hội TikTok. Từ khóa "guốc mộc", "guốc gỗ" cũng được tìm kiếm nhiều trên các sàn thương mại điện tử, đạt lượt bán cao đột biến. Phương Nhi - đại diện cửa hàng bán guốc phố Hàng Dầu cho biết doanh thu trong 3 tháng gần đây đang đạt mức cao điểm, bán chạy gấp khoảng 3 lần so với thời điểm bình thường trong năm.

Sự trở lại này không phải một hiện tượng riêng của Việt Nam. Trên các sàn diễn quốc tế, guốc gỗ (clogs) đã âm thầm trở lại từ năm 2024, bùng nổ ở các BST Xuân Hè 2025. Chloé, Hermès, Miu Miu, Ulla Johnson hay Etro đều đã giới thiệu những thiết kế lấy cảm hứng từ guốc truyền thống, được xử lý bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.

Tạp chí VOGUE British gọi guốc là một trong những phụ kiện giày dép đáng chú ý nhất của mùa mốt năm nay. Các chuyên gia nhận định sự trở lại của guốc không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà phản ánh vòng xoay quen thuộc của thời trang.

Thiết kế này từng thuộc về thập niên 1970, gắn với đời sống lao động được "sống lại" theo tinh thần mới mẻ hơn. Các thay đổi về lai gót hay trang trí giúp các mẫu guốc hòa vào dòng chảy của các xu hướng đang thịnh hành như bohemian phóng khoáng hay quiet luxury (sang trọng thầm lặng).

Fashionista Quỳnh Anh Shyn lăng xê guốc mộc truyền thống trong nhiều tạo hình du lịch tại Hội An, Đà Nẵng, Huế.

Ở một khía cạnh khác, sự lên ngôi của guốc gỗ được xem là tư duy tiến bộ của các tín đồ thời trang. Sau nhiều năm bị chi phối bởi thời trang "ăn liền" (fast fashion), người tiêu dùng dịch chuyển sang những sản phẩm có tuổi thọ dài hơn, sử dụng vật liệu tự nhiên, mang tính thủ công và có câu chuyện văn hóa. Guốc mộc đáp ứng gần như đầy đủ những tiêu chí đó.

Guốc là món đồ lý tưởng cho thời tiết chuyển mùa Xuân Hè.

Trong quá khứ, guốc mộc Việt Nam gắn với ký ức về mẹ, bà, trong tà áo dài hay áo bà ba. Qua tư duy thẩm mỹ mới mẻ của Gen Z, guốc mộc trở thành điểm nhấn thú vị trên những bộ cánh thời thượng, cá tính. Fashionista Quỳnh Anh Shyn thuộc nhóm sao tiên phong hưởng ứng trào lưu. "Em Xinh" ghi điểm khi kết hợp với họa tiết chấm bi sành điệu.



Video TikTok chia sẻ trải nghiệm đóng guốc tại chợ Tân Định hút hơn 1 triệu lượt xem.

Điều thú vị là sức hút của guốc mộc Việt không chỉ nằm ở thiết kế. Việc mua guốc tại các cửa hàng truyền thống được mô tả là một trải nghiệm văn hóa thú vị. Khách hàng được chọn đế, chọn quai, nhiều kiểu khác nhau, đo chính xác kích thước bàn chân rồi chứng kiến người thợ hoàn thiện đôi guốc ngay trước mắt.

Thông tin từ chị Phương Nhi cho biết mỗi đôi guốc có giá dao động từ 190 - 350 nghìn đồng. Đây được xem là mức giá dễ tiếp cận so với nhiều xu hướng giày dép khác. Đổi lại, người mua không chỉ mang về một món phụ kiện mà còn sở hữu một sản phẩm gần như được "đo ni đóng giày" theo sở thích.

Kiểu guốc quai gấm, gót khắc hình con cò là sản phẩm được khách hàng trẻ Gen Z yêu thích nhiều nhất ở cửa hàng nhà chị Nhi tại phố Hàng Dầu.

"Trong thời đại mà phần lớn việc mua sắm diễn ra chỉ qua vài cú chạm màn hình, chính cảm giác 'được tham gia tạo nên sản phẩm' lại trở thành giá trị hiếm có. Mẫu guốc tôi mang về cũng gần như là độc bản, có dấu ấn cá nhân cao." - Chị Thảo Ly (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ với phóng viên Hoa Học Trò Online về lý do quyết định "bắt trend".

Không ít người trẻ hay khách du lịch cũng cho biết điều khiến họ nhớ nhất sau khi rời cửa hàng không phải chỉ là đôi guốc mới, mà còn là những câu chuyện về văn hóa, lòng hiếu khách. Các du khách chia sẻ rằng họ được những người thợ kiên nhẫn hướng dẫn thử từng kiểu cho đến khi vừa ý.