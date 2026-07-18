The Odyssey: Giải mã ý nghĩa đằng sau loạt tạo hình "đẹp chấn động" của Zendaya

HHTO - Sau 4 chặng dừng chân, hơn 10 diện mạo đặc sắc được giới thiệu, Zendaya trở thành "Fashion MVP" (nhân tố thời trang xuất sắc nhất) trên thảm đỏ quảng bá "The Odyssey" - bom tấn sử thi mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan.

Nối tiếp thành công từ Spider-Man, Zendaya chuyển sang chiến dịch quảng bá The Odyssey. Vẫn bắt tay cùng Law Roach, bộ đôi "khuấy đảo" truyền thông khi nâng cấp method dressing lên một tầm cao mới. Hàng loạt thiết kế haute couture "nóng hổi" mới lên sàn, kho lưu trữ của các nhà mốt lớn được huy động để Zendaya bước vào thế giới sử thi.

Zendaya khởi động hành trình quảng bá The Odyssey nhẹ nhàng như thường lệ. Bộ đồ trắng ngà từ dòng Cruise 2027 của Khaite (trái) hay mẫu đầm vintage 20 năm tuổi từ Trussardi đều làm tốt nhiệm vụ gợi mở, như một lời dạo đầu.

Zendaya ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay ở chặng mở màn tại London. Mỹ nhân Hollywood diện thiết kế riêng của Jacquemus, có khăn trùm đầu liền thân váy. Đôi bông tai của thương hiệu Barron London, được chế tác dựa trên hình ảnh chiếc đĩa cổ có niên đại từ thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên.

Tới thảm đỏ, Zendaya xuất hiện trong thiết kế Schiaparelli Haute Couture Thu Đông 2026. Đáng chú ý, Daniel Roseberry vừa cho ra mắt BST này tám giờ trước tại Paris. Stylist Law Roach tiết lộ chiếc váy được vận chuyển bằng máy bay riêng để kịp tới London ngay trong ngày.

Thiết kế có phần corset tráng men, tạo hình như một tác phẩm điêu khắc, chân váy tua rua đính kết chuyển sắc từ ngọc trai sang ánh bạc. Nhà mốt mô tả thiết kế "được chiếu sáng từ bên trong". Zendaya chọn trang sức Haute Joaillerie của Chopard để hoàn thiện tạo hình đáng nhớ nhất chặng London.

Bên trong sự kiện, cô giữ nguyên kiểu tóc, thay sang chiếc váy Valentino Thu Đông 2026. Mẫu đầm không đồ sộ như outfit thảm đỏ nhưng cài cắm ý nghĩa tiếp nối tinh tế. Phần áo dệt lá gợi hình vòng nguyệt quế - biểu tượng của sự chiến thắng.

Ở điểm dừng tiếp theo tại Paris, bộ đôi "mạnh tay" mở khóa kho lưu trữ của Givenchy dòng Haute Couture Xuân 1997 do Alexander McQueen thực hiện. Tạo hình nổi bật với tay áo phồng ngoại cỡ có thể tháo rời và chiếc mũ ren vàng do huyền thoại Philip Treacy sáng tạo.

Giới chuyên môn nhận định đây là minh chứng rõ nét cho vốn hiểu biết sâu rộng về lịch sử thời trang của Law Roach. BST mang tên The Search for the Golden Fleece (Cuộc truy lùng Bộ lông cừu vàng), khơi nguồn cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp.

Đến buổi công chiếu cùng ngày, Zendaya mang đến một tạo hình đầy chất thơ trong thiết kế đặt riêng từ Louis Vuitton. Nicolas Ghesquière được cho là đã lồng ghép tinh thần từ BST Balenciaga 2006 vào thiết kế, tạo nên sự giao thoa giữa tinh thần Phục Hưng và hình tượng Athena mà Zendaya đảm nhận trong phim. Bộ trang sức cao cấp Messika mang hơi thở Art Deco tạo điểm nhấn hiện đại.

Trong chặng dừng chân mới nhất tại New York, Zendaya có khoảnh khắc "xuất thần", "đạt peak". Mẫu đầm Matières Fécales đính kết lông vũ cầu kỳ, kết hợp cùng hoa tai Chopard.

Tạo hình thành công "chiếm sóng" truyền thông khi khai thác cảm hứng từ bức tượng điêu khắc nữ thần Chiến thắng. Nhan sắc của nàng thơ trong kiểu trang điểm mộc mạc trở thành xu hướng.

Sau tạo hình "thoát tục" gây thương nhớ, Zendaya chuyển hướng sang sắc vàng ánh kim đầy thú vị trong hai tạo hình mới nhất.

Bộ cánh từ thương hiệu Pháp - Jitrois có các đường gân được ví như áo giáp đồng của các chiến binh Hy Lạp cổ đại. Tới chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Zendaya chọn bộ suit từ kho lưu trữ Xuân Hè 2013 của Zuhair Murad. Thiết kế có phom dáng sắc sảo kết hợp các họa tiết thêu chỉ vàng.

Mỗi bộ trang phục của Zendaya đều là một bản thiết kế hoàn chỉnh, trong đó các yếu tố từ kiểu tóc, trang điểm, trang sức được tính toán sao cho "vừa vặn" với tổng thể. Qua từng chặng dừng chân, chủ đề sử thi, thần thoại Hy Lạp được Zendaya và stylist "giải mã" qua lịch sử trang phục, kỹ thuật chế tác đằng sau chúng.