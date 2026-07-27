Hoa hậu Việt Nam 2026: Thông tin chi tiết về buổi Sơ khảo khu vực phía Bắc

HHTO - Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam sẽ được chính thức diễn ra vào ngày 29/7 tới đây.

Sau chuỗi sự kiện tuyển sinh sôi động ở nhiều đại học lớn trên phạm vi cả nước, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký của thí sinh. Trong đó, nhiều thí sinh là Hoa - Á khôi từ các cuộc thi nhan sắc trong nước, có ngoại hình nổi bật và khát khao cống hiến những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký. Tại khu vực miền Bắc, Ban tổ chức nhận hồ sơ đến ngày 28/7. Với thí sinh ở khu vực phía Nam, thời hạn nhận hồ sơ là ngày 31/7.

Sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra ngày 29/7 tại khách sạn Sheraton, Hà Nội. Buổi sơ khảo bắt đầu từ 7h sáng. Trước khi vòng sơ khảo bắt đầu, tất cả thí sinh được tập trung tại hội trường để dự màn chào mừng từ Ban tổ chức, giám khảo. Sau đó, thí sinh được phát số thứ tự và lần lượt tham gia các phần thi.

Trong số danh sách thí sinh đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026, xuất hiện nhiều hồ sơ có học vấn nổi bật. Phần lớn đều là sinh viên hoặc cử nhân các trường đại học danh tiếng, nhiều người đạt học bổng, danh hiệu sinh viên xuất sắc, thậm chí có thí sinh đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ với vị trí thủ khoa.

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Qua thống kê hồ sơ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026, có hơn 90% thí sinh chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào trước đó. Tỷ lệ này phần nào cho thấy Hoa hậu Việt Nam vẫn là lựa chọn hàng đầu đối với những cô gái trẻ, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một đấu trường nhan sắc.

Nhóm thí sinh ở độ tuổi từ 18-22 chiếm tới gần 80% tổng số thí sinh đăng ký. Mùa giải năm nay cũng ghi nhận nhiều gương mặt sở hữu chiều cao vượt trội (từ 1m75 trở lên), từng đạt các danh hiệu Hoa khôi, Á khôi, thông thạo nhiều ngoại ngữ, có thí sinh đạt IELTS 8.5.