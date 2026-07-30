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Ngắm Trần Đô Linh xinh như công chúa với kiểu tóc tai mèo độc lạ ít ai dám thử

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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HHTO - Có lẽ sao nữ nào cũng ngần ngại trước kiểu tóc tai mèo như thế này, nhưng Trần Đô Linh lại mạo hiểm và xinh đến không ngờ.

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Trong một sự kiện mới đây, Trần Đô Linh đã trở thành hiện tượng mạng xã hội với kiểu tóc tai mèo đầy sáng tạo. Thay vì buộc nửa đầu, uốn xoăn hoặc dùng phụ kiện như mọi khi, stylist đã khéo léo đánh phồng một phần tóc nữ diễn viên, tạo thành hình giống như hai chiếc tai mèo.

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Kiểu tóc này nhìn thì đơn giản nhưng lại khiến nhiều sao nữ lắc đầu tránh xa, bởi phần tóc phồng sẽ khiến gương mặt nhìn tròn trịa hơn bình thường, trong khi showbiz Hoa ngữ rất chuộng khuôn mặt nhỏ. Dù chọn kiểu tóc đánh phồng, Trần Đô Linh nhìn vẫn rất nhỏ nhắn, đường nét hài hòa thanh tú.

Ngay cả trong video cam thường, không hề dùng app do khán giả quay, Trần Đô Linh vẫn cực kỳ cuốn hút nhờ đôi mắt to, làn da trắng mịn và biểu cảm nữ tính, dịu dàng. Chẳng thế mà loạt clip và ảnh của nữ diễn viên trong sự kiện này được cư dân mạng chia sẻ liên tục vì quá xinh xắn dễ thương.

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Rất nhiều người công nhận chỉ có cô gái với vóc dáng mảnh mai, thần thái thanh nhã như Trần Đô Linh mới “cân đẹp” được kiểu tóc tai mèo. Nếu là người khác rất dễ bị chê là làm lố, không phù hợp hoặc bị dìm hàng nhan sắc. Chính nhờ ngoại hình không có điểm trừ, Trần Đô Linh thường xuyên được mời đóng mỹ nhân mà không ai phản đối.

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Sau phim Kiều Sở, Trần Đô Linh vẫn còn một số dự án đang chờ ra mắt khán giả. Cô tiếp tục làm khách mời đặc biệt ở Kiếm Lai, làm nữ chính với nhan sắc ở phim cổ trang Cửu Trùng Thiên, Hoán Khê Sa. Cô cũng đang quay phim hiện đại Hôm Nay Tôi Cũng Không Biến Thành Búp Bê với nội dung rất mới mẻ, xoay quanh một nhóm người phải tìm cách thoát khỏi trò chơi quái dị nơi ai thua sẽ trở thành con búp bê vô hồn.

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Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trần Đô Linh #Trần Đô Linh nhan sắc #Trần Đô Linh tóc tai mèo #phim Hoa ngữ

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