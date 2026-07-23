Live stage 2 Tinh Hà "Say Hi": Quang Hùng MasterD sáng bừng, Wren Evans lại giấu bài?

HHTO - Tạo hình sân khấu Live stage 2 Tinh Hà "Say Hi" của CAPTAIN BOY, Vương Bình, CONGB khiến fan thương nhớ, bồi hồi. Trong khi đó, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, Pháp Kiều có giao diện ấn tượng đến mức "thống nhất Threads".

Dương Domic là đội trưởng đầu tiên hoàn thành đội hình Live stage 2, sở hữu những con tướng mạnh nhất gồm WEAN - CONGB - buitruonglinh. Đội thi Thế Giới Của Anh gây bất ngờ khi lựa chọn trang phục tương đối đơn giản với gam đen - trắng.

Theo lời giới thiệu của nhóm, các Anh Trai đang nhập vai chú rể. buitruonglinh xuất hiện với tóc đen mái rủ khiến cư dân mạng "rần rần". Tuy nhiên, các bộ đồ "đồng điệu tuyệt đối" lại khiến cộng đồng mạng liên tưởng vui tới hình ảnh bartender hay nhân viên phục vụ nhà hàng tiệc cưới.

Đội trưởng Kim Long cùng HURRYKNG, Jaysonlei và Dillan chọn bản demo GENTLEMAN. Diện mạo "những quý ông hứa hẹn sẽ đánh cắp trái tim khán giả" ghi điểm. Bộ tứ chọn những bộ suit cách điệu với bảng màu đen chủ đạo, nhấn nhá sắc đỏ trên phụ kiện thời thượng. Trong đó, HURRYKNG "thống nhất Threads" bằng kiểu tóc xoăn lọn nhỏ vuốt gel ấn tượng.

Quang Hùng MasterD "phục thù" với cương vị đội trưởng ở Live stage 2. Đội hình Mộng Duyên diện những bộ cánh xuyên thấu, kết hợp các chi tiết cách điệu lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc. Tổng thể hướng đến cảm giác chữa lành, lãng mạn và giàu chất thơ đúng tinh thần ca khúc.

Riêng Quang Hùng MasterD tiếp tục giữ phong độ mặc đẹp khi lựa chọn tạo hình khác biệt nhưng vẫn hài hòa với cả đội. Cư dân mạng nhận xét trang phục sân khấu Live stage 2 Tinh Hà "Say Hi" giúp Tổng Tài mùa 1 có màn thăng hạng nhan sắc rõ nét.

CAPTAIN BOY trải qua hành trình nhiều chông gai để hoàn thành đội hình Live stage 2 cùng CoolKid, Xuân Định K.Y và IVAN. Team Có Gì Đâu Mà Cay được MC Trấn Thành mô tả qua 2 từ khóa "trai tráng, trẻ trung" trong trang phục mang hơi hướng workwear (quần áo bảo hộ, lao động).

CAPTAIN BOY khiến fan Say Hi bồi hồi khi trở về màu tóc bạch kim cùng tạo hình trình diễn có nhiều điểm tương đồng với Live stage 2 Anh Trai mùa 1.

Wren Evans tiếp tục được tín nhiệm giữ chức đội trưởng, dẫn dắt Cody Nam Võ, Ali Hoàng Dương, HYO trong Live stage 2. Tên demo MVP được nhóm diễn giải là Mưa Vội Phóng, đội thi chọn bốn bộ áo mưa xám "nhập cuộc". JSOL có phát hiện hài hước rằng bất kỳ ai đứng vào đội hình này cũng thành ca sĩ chính trên nền 4 vũ công hỗ trợ.

Tuy nhiên, lớp áo mưa nhiều khả năng chỉ là "vỏ bọc". Khán giả chỉ ra Wren Evans để lộ phần áo sơ mi ánh kim bên trong, dấy lên dự đoán về màn lột xác trên sân khấu như cách anh chàng đã làm ở vòng đầu tiên. Khán giả hiện trường cũng spoil nhẹ rằng bên trong có "các thiết bị ôm sát" gây bùng nổ.

Đội hình Mất La Bàn mang đậm chất slay, thanh thoát trong các bộ cánh gam trắng. Lần đầu làm đội trưởng, Pháp Kiều có chút căng thẳng trong phần giới thiệu nhưng phong độ nhan sắc không hề suy giảm.

Giọng ca 3 BICH tiếp tục trở thành tâm điểm khi diện corset kết hợp voan xuyên thấu cùng tà áo dài mềm mại để hoàn thiện diện mạo kiều diễm. Đối lập với vẻ mềm mại ấy, Vương Bình xuất hiện như hoàng tử bạch mã trong bộ âu phục trắng lịch lãm, gợi nhớ tới tạo hình tương tự ở Live stage 2 mùa trước đó.

Đối thủ CONGB chú ý đến lớp trang điểm tối giản của nhóm, đặc biệt là phần môi nhạt màu. Các thành viên cho biết đã thiết kế tạo hình để phù hợp với bầu không khí của một bản nhạc buồn.

Live stage 2 cho thấy dàn người chơi Tinh Hà "Say Hi" đã bắt đầu tăng tốc trong cuộc chơi thời trang sau màn khởi động ở vòng đầu tiên. Các đội thi vẫn ưu tiên tính ứng dụng, mạnh dạn trong cách xây dựng chủ đề sân khấu, cài cắm những lớp ý nghĩa riêng cho các màn trình diễn.