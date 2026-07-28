Bạn cần chuẩn bị gì khi đến buổi Sơ khảo khu vực miền Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026?

HHTO - Bạn đã sẵn sàng đến với buổi Sơ khảo khu vực phía Bắc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026? Đừng quên những chú ý quan trọng sau nhé!

Sau khi kết thúc hành trình tuyển sinh tại hai miền Nam - Bắc, Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra ngày 29/7 tại khách sạn Sheraton, Hà Nội. Nếu bạn là thí sinh tham dự buổi Sơ khảo, đừng quên những chú ý sau nhé:

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn giữ vững tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Tại vòng sơ khảo luôn có nội dung chấm nhân trắc học. Thí sinh đã can thiệp thẩm mỹ, kể cả ở mức độ vừa và nhỏ, cũng không đủ điều kiện đi tiếp. Trước buổi sơ khảo, Ban tổ chức sẽ đưa ra danh mục cụ thể các tình huống được tính là thẩm mỹ.

Tại phòng đo nhân trắc, nếu kết quả đạt, thí sinh bước tiếp vào vòng kiểm tra trực quan hình thể, dáng đi, giọng nói… Ban giám khảo sẽ làm việc trực tiếp với từng thí sinh thông qua việc quan sát, trò chuyện.

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Trước sơ khảo, Ban thí sinh liên hệ với từng thí sinh đã gửi hồ sơ thông qua nhiều kênh liên lạc để xác nhận thông tin, tránh bỏ sót thí sinh. Ban tổ chức gửi thư mời tới các thí sinh kèm theo lịch trình sơ khảo, gợi ý về trang phục, cách trang điểm. Thí sinh được khuyến cáo trang điểm nhẹ nhàng, mặc trang phục đơn giản để thuận tiện cho các vòng thi.



Buổi Sơ khảo sẽ bắt đầu từ 7h sáng. Trước khi vòng Sơ khảo bắt đầu, tất cả thí sinh được tập trung tại hội trường để dự màn chào mừng từ Ban tổ chức và giám khảo. Sau đó, họ được phát số thứ tự và lần lượt tham gia các phần thi.

Sau khi công bố kết quả, các thí sinh lọt vào vòng Chung khảo được hướng dẫn, thông báo về lịch trình sắp tới. Xuyên suốt cuộc thi, ban tổ chức phân công bộ phận xử lý khiếu nại gồm các chuyên gia, cố vấn, dự trù các tình huống phát sinh từ vòng Sơ khảo để đảm bảo khâu tổ chức chu đáo.

Sau sơ khảo phía Bắc, lịch trình Sơ khảo phía Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ được ban tổ chức thông báo tới các thí sinh thông qua các kênh thông tin chính thức của báo Tiền Phong.