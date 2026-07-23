Hà Nội ngày mai có thể mưa nhiều hơn hôm nay, bao giờ đợt mưa mới kết thúc?

HHTO - Hà Nội được dự báo tiếp tục có mưa trong ngày 24/7, thậm chí một số mô hình quốc tế nhận định lượng mưa có thể nhiều hơn hôm nay. Vậy đợt mưa này còn kéo dài đến bao giờ?

Tóm tắt nhanh: · Ngày 24/7, Hà Nội được dự báo tiếp tục có mưa, một số mô hình nhận định mưa có thể nhiều hơn hôm nay. · Đợt mưa hiện tại ở Hà Nội có khả năng kéo dài đến hết ngày 25/7 nhưng là mưa gián đoạn, không phải liên tục. · Từ khoảng 26/7, dự báo mưa giảm và nhiệt độ tăng trở lại.

Mưa dông đã giúp Hà Nội giảm nhiệt rõ rệt vào hôm nay, 23/7, sau nhiều ngày oi ả. Và mưa vẫn có thể xảy ra trong hôm nay, trong ngày mai…

Hà Nội đã có mưa rất to, ngày mai vẫn có thể mưa nhiều

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 19h ngày 22/7 đến 3h ngày 23/7, trạm Cổ Đô (Hà Nội) ghi nhận lượng mưa 96,7 mm, là mức mưa rất to.

Trong hôm nay, dự báo Hà Nội tiếp tục có mưa rải rác, ngắt quãng; nhiệt độ cảm nhận buổi chiều chỉ khoảng 37oC, cảm giác oi bức cũng dịu đi ít nhiều.

Nhiều khả năng Hà Nội vẫn còn mưa trong ngày 24/7 và một số mô hình quốc tế còn nhận định lượng mưa ngày mai có thể lớn hơn hôm nay.

Tuy nhiên, đây không phải kiểu mưa triền miên không ngớt mà chủ yếu là mưa gián đoạn, có thể xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Dự báo mưa ở nhiều khu vực tại miền Bắc chiều mai, 24/7 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Bao giờ mưa ở Hà Nội mới giảm?

Các mô hình dự báo mưa ở Hà Nội có thể kéo dài đến hết ngày 25/7. Sang ngày 26/7, mưa vẫn có thể xảy ra rải rác nhưng lượng mưa dự báo giảm mạnh. Và như thường lệ, mưa giảm một cái là nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại.

Tóm lại, từ hôm nay đến 25/7, ở Hà Nội cứ có lúc hửng nắng rồi lại có thể chuyển mưa khá nhanh, người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa, nếu thấy dông gió, mưa lớn thì nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn.