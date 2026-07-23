Vì sao một đỉnh núi thấp hơn Everest nhiều lại chưa từng có ai chinh phục?

HHTO - Núi Khumbila ở Nepal chỉ cao khoảng 5.761 m, thấp hơn khoảng 3.000 mét so với Everest, nhưng cho đến nay, chưa từng có ai đặt chân lên đỉnh ngọn núi này. Những người duy nhất từng cố chinh phục ngọn núi lại gặp điều không may.

Tóm tắt nhanh: · Núi Khumbila ở Nepal thấp hơn núi Everest và ở ngay gần Everest nhưng chưa từng có người leo lên đến đỉnh. · Đây là ngọn núi thiêng theo niềm tin của người Sherpa. · Nhiều trang về văn hóa và du lịch Nepal ghi lại sự việc từng có một nhóm người leo lên núi Khumbila nhưng không may gặp tuyết lở và không ai sống sót.

Không phải núi càng thấp thì càng có nhiều người leo lên đến đỉnh.

Đỉnh Everest cao hơn 8.800 mét và đã được chinh phục hàng ngàn lần. Nhưng ở Nepal có một đỉnh núi tên là Khumbila, cao 5.761 mét, tức là thấp hơn Everest khoảng 3.000 mét và ở ngay gần Everest, nhưng đến nay vẫn chưa từng có người đặt chân lên đỉnh.

Lý do không nằm ở kỹ thuật leo núi hay thời tiết khắc nghiệt, mà xuất phát từ một niềm tin tâm linh đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đỉnh núi Khumbila lúc bình minh. Ảnh: Himalayan Wonders.

Núi Khumbila được người Sherpa gọi là “núi thiêng”

Núi Khumbila nằm trong vùng Khumbu, phía Đông Nepal.

Ngọn núi này còn được gọi là Khumbu Yui Lha, có nghĩa là “Vị Thần của Khumbu”, theo công ty tổ chức tour và trekking Du lịch Hoàng gia Nepal. Và Khumbila được coi là một trong những đỉnh núi linh thiêng nhất ở Nepal.

Người Sherpa, những người bản địa nổi tiếng với thể lực, khả năng thích nghi và leo núi siêu phàm, thường xuyên dẫn du khách leo các đỉnh núi xung quanh, cũng không bao giờ leo lên đỉnh Khumbila. Họ coi đó là vị thần bảo hộ của họ và nếu leo lên đỉnh núi tức là leo lên đầu của vị thần, mà như vậy là bất kính.

Dưới chân núi Khumbila là các khu làng Khumjung và Kunde. Ảnh: Himalayan Wonders.

Niềm tin về núi Khumbila bắt nguồn từ xa xưa

Theo công ty tổ chức trekking Magnificent Himalayan, tổ tiên của người Sherpa đã tôn kính và cầu nguyện vị thần ở núi Khumbila từ hàng trăm năm trước.

Từ ngày xưa, một số ghi chép thiêng liêng của người Sherpa đã mô tả khu vực phía trên “đường cây cối” của núi Khumbila là nơi ở của các vị thần, ai vượt qua sẽ bị trừng phạt, chẳng hạn bị ốm bệnh, theo trang Discovery World Trekking.

Chính vì niềm tin này, các công ty du lịch khám phá cũng không tổ chức chinh phục đỉnh Khumbila. Người dân địa phương cũng không có ý định leo lên ngọn núi.

Theo các trang tổ chức tour ở Nepal, có một đoàn thám hiểm từng cố leo lên núi Khumbila vào những năm 1980. Nhưng thật không may, một trận tuyết lở đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ thành viên trong đoàn.

Sau đó, không một ai từng cố leo lên đỉnh núi Khumbila nữa và ngọn núi này cũng được gọi là “núi cấm”.

Người Sherpa leo núi trông có vẻ rất dễ dàng, nhưng họ không bao giờ leo lên núi Khumbila. Ảnh: High Adventure Expeditions.

Không phải ngọn núi nào cũng phải được chinh phục

Trong suốt nhiều thập kỷ, đỉnh Everest được coi là biểu tượng của khả năng chinh phục và khám phá của con người.

Nhưng núi Khumbila vẫn đứng ngay gần đó và chẳng hề có dấu chân ai. Ngọn núi này dường như thể hiện một cách nhìn khác về thiên nhiên: Có những nơi con người lựa chọn không chạm tới.

Theo các trang du lịch ở Nepal, núi Khumbila vẫn được giữ nguyên trạng chính là vì niềm tin và sự tôn trọng của cộng đồng địa phương.

Điều này cho thấy leo núi không chỉ là câu chuyện về độ cao của núi hay kỹ năng của con người, mà còn gắn với văn hóa và tín ngưỡng của từng vùng đất, đặc biệt là những vùng núi rừng.