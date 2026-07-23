Đám mây có hình “Thần đèn” trên bầu trời ở Trung Quốc: Là hiện tượng gì?

HHTO - Một đoạn video ghi lại hình ảnh trên bầu trời ở Trung Quốc xuất hiện đám mây trông như hình “Thần đèn” trong truyện cổ tích. Đây thực chất là hiện tượng gì, có báo nguy hiểm không?

Tóm tắt nhanh: · Mây trông giống như "Thần đèn" xuất hiện trên bầu trời ở Trung Quốc là hiện tượng mây phễu. · Hiện tượng này được coi là khá hiếm. · Nếu mây này chạm đến mặt đất thì sẽ được gọi là vòi rồng hoặc lốc xoáy.

Video gây chú ý vì đám mây có hình dáng kỳ lạ

Một số người đã ghi lại được hình ảnh đám mây kỳ lạ, dường như có “đuôi” dài và mảnh, xoáy xuống từ bầu trời ở Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vào ngày 20/7.

Đây là video:

Nguồn: CNA.

Nhiều người xem nhận xét trông đám mây rất giống hình “Thần đèn” trong truyện Aladdin và cây đèn thần.

Những người chứng kiến nói rằng ban đầu họ còn không biết đó là mây, chỉ thấy “thứ gì đó” có hình dáng kỳ lạ xuất hiện giữa không trung. Vài phút sau thì nó tan biến.

Nhiều người so sánh hình ảnh mây lạ với nhân vật Thần đèn trong truyện cổ tích. Ảnh: CNA, Adobe.

Đây là mây phễu, có thể hiểu là "vòi rồng chưa chạm đất"

Theo các nhà chức trách địa phương, hiện tượng này mây phễu. Theo giải thích của cơ quan khí tượng quốc gia của Mỹ thì mây phễu là một cột không khí xoay tròn, kéo dài từ đáy của một đám mây dông xuống mà không chạm đất.

Khi cột không khí này xoay tròn dữ dội hơn và chạm đất thì nó được gọi là lốc xoáy hoặc vòi rồng.

Đài Khí tượng Ninh Ba cho biết, cùng hôm ấy, một số khu vực cũng đã ghi nhận gió mạnh cấp 8 (là cấp gió bão), theo trang Sina.

Mây ở Ninh Ba chưa chạm xuống đất nên chưa được gọi là vòi rồng. Ảnh: Sina.

Hiện tượng này báo hiệu điều gì?

Mây phễu ít xuất hiện, nhưng không phải là “điềm báo” gì cả, mà đôi khi hình thành trong những cơn dông phát triển mạnh, nên được coi là dấu hiệu khu vực đang có thời tiết không ổn định, có thể xuất hiện lốc xoáy, sét…

Việc dự báo lốc xoáy vô cùng khó khăn và vẫn là một thách thức với các cơ quan khí tượng trên toàn thế giới.

Vì vậy, người dân được khuyến cáo nếu phát hiện lốc xoáy thì không nên đến gần, lưu ý không di chuyển vào đường đi của lốc xoáy.