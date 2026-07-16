Hành động tinh tế của "Trai Y Dược Healing" Minh Tân dành cho bạn gái người Thái

HHTO - Minh Tân và bạn gái người Thái Lan Bowlki tiếp tục thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện tại một sự kiện. Những tương tác tự nhiên cùng hành động chỉnh lại trang phục cho bạn gái của nam TikToker nhanh chóng được nhiều người chia sẻ.

Những ngày qua, Minh Tân và bạn gái người Thái Lan Bowlki liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trong lần đồng hành mới nhất trên thảm đỏ, cặp đôi tiếp tục thu hút sự chú ý với những màn tương tác tự nhiên và ăn ý.

Xuất hiện trước ống kính, Minh Tân và Bowlki thoải mái trò chuyện, tạo dáng chụp ảnh cùng nhau. Đáng chú ý, nam TikToker còn chủ động chỉnh lại trang phục cho bạn gái ngay trên thảm đỏ trước khi cả hai bước vào khu vực chụp hình. Hành động nhỏ nhưng tinh tế này càng khiến hình ảnh "bạn trai nhà người ta" thường được khán giả nhắc đến khi nói về Minh Tân thêm một lần được gợi nhớ.

"Hồng hài nhi" Minh Tân và bạn gái người Thái Lan Bowlki.

Không chỉ vậy, trước khi sự kiện diễn ra, cả hai còn có những khoảnh khắc tự chụp ảnh, quay video cho nhau thay vì chỉ đứng tạo dáng trước máy ảnh của truyền thông. Những tương tác tự nhiên góp phần tạo nên hình ảnh gần gũi của cặp đôi mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Minh Tân (SN 2001) được nhiều bạn trẻ biết đến qua kênh TikTok Trai Y Dược Healing, với các nội dung xoay quanh cuộc sống, việc học và hành trình theo đuổi ngành y. Hiện anh là sinh viên năm thứ sáu Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Trong khi đó, Bowlki (SN 1992) là người mẫu, KOL và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tại Thái Lan.

Mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự quan tâm không chỉ bởi khoảng cách tuổi tác và khác biệt quốc tịch, mà còn bởi cách cả hai thường xuyên đồng hành trong các hoạt động công khai. Từ khi chia sẻ chuyện tình cảm, Minh Tân và Bowlki nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như trên mạng xã hội, ghi lại những khoảnh khắc đời thường và các hoạt động chung.