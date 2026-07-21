Hết “tướng quân kem nền”, Trương Lăng Hách lại bị chê cười là “đô đốc son bóng”

HHTO - Với tình hình càng phát sóng càng bị chê cười như thế này, "Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn" có lẽ là phim Hoa ngữ gây thất vọng nhất của năm và càng khiến tên tuổi của Trương Lăng Hách trở nên bất ổn.

Sự nghiệp của Trương Lăng Hách đã bất ổn sau khi bị chê cười là “tướng quân kem nền” ở phim Trục Ngọc, những tưởng sẽ lấy lại danh tiếng nhờ Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn thì hóa ra mọi chuyện càng tệ hơn. Phim ngỡ là "bom tấn" đã hóa "bom xịt" khi bị khán giả chê bai hết lời từ nội dung, lời thoại, kỹ xảo đến quay phim.

Ngay sau khi phim chiếu những tập đầu tiên, khán giả đã đặt thêm biệt danh “đô đốc son bóng” cho nam diễn viên khi nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch luôn xuất hiện với làn da trắng mịn, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, môi tô son bóng rất rõ. Từ Trục Ngọc đến Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, Trương Lăng Hách đều vào vai tướng quân hoặc thiếu gia của một gia đình quân đội cấp cao nhưng lại quá trau chuốt về ngoại hình, khiến không ít khán giả thấy bất hợp lý.

Trương Lăng Hách bị soi lớp trang điểm quá cầu kỳ.

Thêm vào đó, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn còn có một cảnh quay bị xem là thảm họa, khi hai nhân vật chính Mộ Dung Thanh Dịch, Nhậm Tố Tố ngồi trên chiếc máy bay chiến đấu đang cháy và sắp rơi xuống đất. Những tưởng đây là sẽ một cảnh quay đầy kịch tính thì kỹ xảo “3 xu” đã khiến mọi thứ trở nên vô cùng nghiệp dư, giả trân. Đặc biệt gương mặt vô cảm của Trương Lăng Hách lẫn Vương Sở Nhiên càng khiến người xem bức xúc, vì nhân vật không có chút nào căng thẳng sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm.

Cảnh quay bị khán giả chê là thảm họa.

Biên kịch Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn cũng đã có câu thoại khiến khán giả xem xong ngỡ ngàng. Đó là tổng tài Mộ Dung Thanh Dịch đã ra lệnh cho Nhậm Tố Tố rằng chỉ cần làm theo ý anh ta, cô sẽ được cho... 5 cái máy bay. Màn đối đáp này khiến cư dân mạng phì cười vì quá hư cấu, công nhận Mộ Dung Thanh Dịch chính là tổng tài chịu chi nhất của phim ngôn tình.