Jung Kook BTS phản hồi đầy thuyết phục trước lời chê trách "đánh mất hình ảnh maknae"

HHT - Dù nhận về nhiều lời khen với đợt debut solo lần này cùng ca khúc “Seven”, không ít người vẫn để lại những bình luận tiêu cực và chỉ trích Jung Kook vì phá vỡ hình tượng của một idol, đánh mất hình ảnh “maknae” (em út) của BTS.

Từ lâu, ngành công nghiệp K-Pop ở Hàn đã nổi tiếng với những tiêu chuẩn khắc nghiệt áp đặt lên idol. Không chỉ cần có tài năng trong âm nhạc và ngoại hình tươi sáng, thần tượng còn phải để ý đến mọi hành động, cử chỉ của mình với tư cách là người của công chúng.

Lần comeback gần đây của Jung Kook (BTS) với ca khúc Seven, bên cạnh các lời khen và đạt nhiều thành tích ấn tượng, đồng thời cũng nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Lý do là vì Jung Kook đã cho ra mắt một phiên bản khác của Seven với lời bài hát có chút “người lớn” hơn.

Ở các quốc gia Âu - Mỹ, việc nghệ sĩ tung ra hai phiên bản của một bài hát là điều hoàn toàn bình thường. Đó được gọi là “clean version” (phiên bản để phát trên radio) và “explicit version” (thường gắn mác 18+). Nhưng ở Hàn Quốc, việc này bị đánh giá khắt khe hơn. Phiên bản thứ hai của Seven khiến nhiều người bày tỏ sự khó chịu và thất vọng đối với Jung Kook.

Phản hồi những bình luận tiêu cực này, Jung Kook đã xuất hiện trên LIVE để thẳng thắn bày tỏ quan điểm, trả lời lý do anh chọn cho ra mắt phiên bản lời bài hát có phần “người lớn”.

“Mình đã nghĩ về điều này rất nhiều. Mình nên phát hành phiên bản nào nhỉ? Cuối cùng mình quyết định là cả hai. Mình nghĩ là điều đó sẽ rất vui.” - Jung Kook nói. “Mỗi người sẽ có một cách hiểu khác nhau về bài hát của mình. Với lại, mình bao nhiêu tuổi rồi chứ? Mình đã debut được 10 năm rồi mà. Mọi người thường nghĩ đến mình với hình tượng em út trong nhóm, thế nhưng so với độ tuổi của các idol khác thì mình đâu còn nhỏ nữa. Nếu mình cứ đi theo phong cách đó mãi thì mình sẽ không thể làm điều gì khác được.”

Sau khi buổi LIVE kết thúc, nhiều ARMY bày tỏ sự ủng hộ đối với Jung Kook trước sự thành thật và quyết đoán của anh, đặc biệt là khi Jung Kook không hề làm gì trái pháp luật hay gây hại đến những người xung quanh. Việc phát hành hai phiên bản cũng được chú thích cụ thể về mỗi phiên bản rất rõ ràng, người nghe hoàn toàn có thể tự lựa chọn thưởng thức phiên bản nào phù hợp với mình. Thêm nữa, nhiều fan đồng ý rằng các vấn đề khác Jung Kook nhắc đến hoàn toàn hợp lý. Jung Kook đã không còn nhỏ tuổi và để có một bước đột phá mới trong sự nghiệp thì sự thay đổi phong cách là điều cần thiết.

Mới đây, Seven của Jung Kook đã xuất sắc hạ cánh tại vị trí số 1 trên BXH Billboard Hot 100 danh giá.