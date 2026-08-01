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Kết quả Rồng Xanh 2026: Kim Go Eun ôm Daesang khó cãi, The Art of Sarah cần phần 2

Sam
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HHTO - Danh sách chiến thắng Blue Dragon Series Awards - Rồng Xanh 2025 khá sát so với kết quả bình chọn của khán giả. "The Legend of Kitchen Soldier" rinh cúp gây bất ngờ với chính khán giả và có lẽ là cả đoàn phim, bất ngờ ở đây không có nghĩa là tranh cãi.

Blue Dragon Series Awards - Rồng Xanh 2026 (trao giải cho chương trình - phim chiếu trên nền tảng OTT) diễn ra vào tối 31/7 với nhiều khoảnh khắc bất ngờ. Kim Min Ha mở màn cổ điển, sang trọng. MigakBoys - nhóm nhạc tưởng tượng của The Legend of Kitchen Soldier (Huyền Thoại Lính Bếp) đã biểu diễn tại lễ trao giải.

Kết quả cuối cùng của Rồng Xanh 2026 có những cái tên đầy bất ngờ nhưng khiến ai nấy đều gật gù - "họ xứng đáng". Hạng mục cao nhất - Daesang trao cho Kim Go Eun. Diễn xuất hoàn hảo của cô với 2 nhân vật hoàn toàn đối lập trong 2 bộ phim có thể loại khác biệt là Yumi's Cell 3 You and Everything Else đã kiến tạo lý do thuyết phục cho chiến thắng này.

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Kim Go Eun đã bật khóc khi phát biểu nhận giải. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi hai bộ phim cô tham gia được đề cử ở nhiều hạng mục.
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Khoảnh khắc "hồng hài nhi" Kim Jae Won chúc mừng Kim Go Eun khiến fan phim không khỏi "delulu" về hậu truyện của Yumi's Cell 3 - Soon Rok nhìn biên kịch Yumi đầy cưng chiều khi cô chiến thắng tại lễ trao giải. Cặp đôi Yumi's Cell 3 cũng có cái kết đẹp ở Rồng Xanh 2026 khi nam chính Kim Jae Won thắng giải "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất".

The Scarecrow (Bù Nhìn Bóng Đêm) là tác phẩm có nhiều đề cử nhất tại Rồng Xanh 2026 nhưng chỉ thắng 1 hạng mục. Tuy ít mà chất lượng, nam chính Park Hae Soo được vinh danh "Nam diễn viên xuất sắc nhất" (Best Actor). "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" (Best Actress) thuộc về Shin Hye Sun với The Art of Sarah (Nghệ Thuật Lừa Dối Của Sarah).

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Lớp lang của The Art of Sarah khiến khán giả phải sởn gai ốc và không ngừng phân tích dù phim đã kết thúc. Chiến thắng của Shin Hye Sun tại Rồng Xanh 2026 tiếp thêm động lực cho khán giả "khều" phần 2 cho The Art of Sarah để giải mã gốc gác của "trùm đào lửa" Sarah và cuộc đời của cô sau khi ra tù.

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Go Youn Jung, Byeon Woo Seok, Yoo Jae Suk, Lee Soo Ji thắng "Nghệ sĩ được yêu thích nhất".
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Đoàn phim "The Legend of Kitchen Soldier" thắng đậm tại Rồng Xanh 2026.

The Legend of Kitchen Soldier thắng "Phim xuất sắc nhất" (Best Drama). Nhiều khán giả ngỡ ngàng và thậm chí ê-kíp nhận giải cũng không giấu được bất ngờ. Bởi bảng đề cử toàn những đối thủ nặng đô, thậm chí có cái tên thắng đậm ở nhiều lễ trao giải lớn. Điều đó càng giúp chiến thắng của The Legend of Kitchen Soldier thêm phần tự hào.

The Legend of Kitchen Soldier thổi một làn gió mới về đề tài quân nhân trên màn ảnh Hàn, hài hước, vô tri nhưng không sáo rỗng khi truyền tải tốt câu chuyện gần gũi về tình cảm gia đình, bạn bè. Yoon Kyung Ho - nam phụ của phim đã thắng "Nam phụ xuất sắc nhất". Nhạc phim Sad Saltines do Yujin thể hiện thắng "OST được yêu thích".

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5 nghệ sĩ mang về chiến thắng cao nhất tại "Rồng Xanh 2026".

Kết quả Rồng Xanh 2026

Daesang: Kim Go Eun (You and Everything Else)

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Park Hae Soo (Bù Nhìn Bóng Đêm)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Shin Hye Sun (The Art of Sarah)

Chương trình giải trí xuất sắc nhất: Better Late than Single

Phim xuất sắc nhất: The Legend of Kitchen Soldier

Nghệ sĩ giải trí nam mới xuất sắc nhất: Kim Kyu Won - SNL Korea 8

Nghệ sĩ giải trí nữ mới xuất sắc nhất: Yoon (STAYC) - The White Collars 2

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Jae Won - Yumi's Cells 3

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Jeon So Young - If Wishes Could Kill

Global Icon with LAVIAEN Cosmetic: Go Youn Jung

Nghệ sĩ được yêu thích nhất: Go Youn Jung, Byeon Woo Seok, Yoo Jae Suk, Lee Soo Ji

OST được yêu thích nhất: Sad Saltiness - Ahn Yujin (IVE) - The Legend of Kitchen Soldier

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yoon Kyung Ho - The Legend of Kitchen Soldier

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Park Bo Kyung - The Art of Sarah

Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Joo Woo Jae - Screwballs 4

Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Jung Yi Rang - Dabang Sisters

Top Excellence Award: Kim Won Hoon - SNL Korea 8, Kim Sook - Screwballs 4

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Sam
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