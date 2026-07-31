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Kỷ niệm 10 năm BLACKPINK: Fan muốn sự kiện tái hợp, YG bán đôi đũa cái thìa gần 600K

Sam
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HHTO - Chỉ còn 1 tuần nữa là đến kỷ niệm 10 năm ra mắt của BLACKPINK, fan đang ngóng chờ những sự kiện đặc biệt để fan gặp lại 4 cô gái nhân cột mốc đặc biệt. Tuy nhiên, ngoài việc ra mắt goods (vật phẩm) kỷ niệm, YG vẫn chưa hồi đáp được đúng trông đợi của BLINK.

Ngày 31/7, YG đã chính thức nhá hàng bộ sưu tập "Di sản" nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động của BLACKPINK - BLACKPINK HERITAGE. Đây là bộ sưu tập kết hợp với thương hiệu chính thức thuộc Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, lấy cảm hứng từ nghề thủ công và các họa tiết truyền thống. Các thiết kế tối giản, đẹp mắt được người hâm mộ - đặc biệt là fan Hàn - khen ngợi hết lời. Tuy nhiên, nhìn giá bán khiến fan không khỏi "thở dài".

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Bộ sưu tập sẽ được mở đặt trước (pre-order) vào ngày 8/8 - đúng sinh nhật BLACKPINK.

Một chiếc quạt giấy có giá 28.000 won (hơn 510K đồng) - món đồ "hạt dẻ" nhất. Móc khóa lưu niệm kèm lược cùng giá với bộ đũa thìa là 30.000 won (hơn 550K đồng). Một chiếc lọ mặt trăng giá 100.000 won (hơn 1,8 triệu đồng).

Dù đã quen với việc YG bán giá "trên trời", nhưng BLINK vẫn không khỏi ngán ngẩm khi xem thông tin về bộ sưu tập mới. Fan đều mong chờ được tham gia các hoạt động quy mô hơn để cùng BLACKPINK đánh dấu cột mốc đặc biệt, thay vì tiếp tục là cơ hội để YG "bào tiền".

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Vẫn còn 1 tuần trước ngày kỷ niệm, fan vẫn đang hi vọng về một sự kiện của BLACKPINK được công bố.

Một số bình luận của dân mạng:

"Nhóm nhạc khác ra nhạc mới kỷ niệm, tổ chức fan meeting, fansign, sự kiện... YG kiểu "cơ hội tới rồi", "bào tiếp thôi".

"Gần 1 tuần nữa là kỷ niệm 10 năm và giờ vẫn chưa có thông tin nào về hoạt động khác."

"Tôi muốn nhìn thấy 4 cô gái gặp nhau và giao lưu với fan. Kỷ niệm 10 năm đấy, YG tỉnh táo chưa."

"YG biết thừa là BLINK vẫn sẽ mua thôi nên cho cái giá không biết ngại luôn."

"Đừng nói là ngày 8/8 tới chúng ta sẽ ngồi xem livestream của Jisoo, Jennie, Lisa, Rosé qua Instagram cá nhân từng người ha".

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Sam
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