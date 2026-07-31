"Tước Cốt" phần 2 đang chuẩn bị, mong dàn cast giữ nguyên và cần chín muồi hơn

HHTO - Độ phủ sóng của "Tước Cốt" chưa đủ để làm ấm lên không khí giá buốt của thị trường Hè phim Hoa ngữ, nhưng lại sở hữu khả năng xây dựng nhân vật hay vượt mong đợi. Việc sản xuất "Tước Cốt" phần 2 không hề quá sức nếu đôi chính làm được điều này.

Ở làng phim Hoa ngữ, hầu hết các bộ phim được sản xuất phần 2 đều có giá trị thương mại cao hoặc sở hữu hiệu ứng phủ sóng mạnh. Tước Cốt không đáp ứng được tiêu chí trên nhưng nhìn chung, số liệu ở mức ổn. Điểm Douban là 6,7. Phim được bổ sung một vài quảng cáo sau khi đã kết thúc phát sóng, lượt xem trung bình vượt 10 triệu (theo thống kê của Vân Hợp).

Gần đây, đạo diễn phim đã tiết lộ trên Xiaohongshu rằng họ đã lên kế hoạch chuẩn bị phần 2. Chưa có bất kỳ điều gì chắc chắn về dàn diễn viên hay lịch quay. Tuy nhiên, đã có những ẩn ý sẽ cố gắng giữ lại dàn diễn viên chủ lực nếu Tước Cốt 2 được sản xuất.

Suy đoán, một trong những lý do khiến đoàn phim muốn nối dài tác phẩm này có thể đến từ phản hồi tốt về nội dung. Tước Cốt là kịch bản gốc, cứ vài tập lại có cú "cua gắt" khiến khán giả "bật ngửa". Cốt truyện triển khai lúc thú vị, lúc hơi trẻ con nhưng nhìn chung, không bị đầu voi đuôi chuột. Tuyến đấu đá phe phái được đẩy nhanh tạo kịch tính dù thỉnh thoảng khiến người xem chưa kịp hiểu logic ở đâu. Tuyến tình cảm, chuyển biến tâm lý nhân vật lại được làm chậm và dễ thấm.

Điểm đáng khen nhất ở Tước Cốt là xây thiết lập nhân vật tuyệt đỉnh, có chiều sâu, công bằng cho cả vai chính và vai phụ. Phản diện không tự nhiên mà ác. Nhân vật tưởng tốt nhưng xét sâu xa cũng từng sai. Vai lướt qua như Hoàng thượng bệnh tật "bù nhìn" hóa ra luôn nhìn thấu mọi việc, bên ngoài trông giống bị thao túng nhưng bản chất là quyết định đúng đắn. Từ việc "hắc hóa" đến kết cục đền tội dưới mác con tin của nhân vật Lý Lạc Quân (Mã Thu Uyên) được thống nhất bằng tình nghĩa dành cho anh trai Lý Mậu (Vương Dĩ Luân).

Phản diện Thái phó được xây dựng hay, có động cơ, đến khi "bán muối" cũng là mắt xích thúc đẩy tình tiết tốt, giao vào tay Hà Nhuận Đông lại càng nổi bật.

Xây dựng nhân vật tốt cũng là lý do Hầu Minh Hạo - Ngải Mễ nên cân nhắc quay tiếp phần 2. Hầu Minh Hạo từng bị cắt cả loạt cảnh hành động quay cực nhọc khi đóng chính Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Cũng chính bộ phim này và vai chính trong Ngọc Minh Trà Cốt, thiết lập nhân vật của anh càng xem càng chán, trí dũng đều bị giảm so với "não yêu đương". Ở Tước Cốt, Tiêu Vô Y cho Hầu Minh Hạo một xây dựng trọn vẹn về cả mưu lược, võ thuật đến love-line.

Tạ Gia Ngư là vai chính đầu tiên của Ngải Mễ. Khán giả có quyền đặt kỳ vọng nếu trở lại với Tước Cốt 2, cô sẽ tiến bộ hơn.

Nhưng để thành công hơn nếu tiếp tục với phần 2, Hầu Minh Hạo cũng như Ngải Mễ cần nâng cấp kỹ năng diễn xuất - điểm yếu khiến Tước Cốt thiếu đi một cảnh "thoát vòng", "thật peak". Hầu Minh Hạo chịu khó lăn xả nhưng truyền tải nội tâm nhân vật còn nông, chưa đủ khắc sâu vào tiềm thức khán giả. Ngải Mễ rất xinh đẹp, hợp hình tượng nhân vật nhưng kỹ năng còn non nên cảnh khóc chưa đạt đến độ tự nhiên, cứa tâm can.

"Phản ứng hóa học" giữa Hầu Minh Hạo - Ngải Mễ tốt. Tuy nhiên, việc nữ chính đóng ngôn tình khi chưa đủ tuổi trưởng thành từng là "hạt sạn" khiến khán giả không thoải mái xem Tước Cốt. Hiện tại, tuổi tác đã không còn là hạn chế đối với Ngải Mễ. Fan hi vọng nếu cô và Hầu Minh Hạo tái hợp, "cảm giác couple" sẽ bùng nổ hơn.