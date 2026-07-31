Thảm đỏ Rồng Xanh 2026: Gấp đôi má lúm Kim Seon Ho - Byeon Woo Seok, Bo Young ỏn ẻn

Blue Dragon Series Awards lần thứ 5 - Rồng Xanh 2026 (dành cho phim và chương trình giải trí chiếu nền tảng OTT) diễn ra vào tối 31/7. Thảm đỏ cùng dàn sao "chất lượng cao" xuất hiện thanh lịch trong trang phục tông chủ đạo trắng - đen quen thuộc.
Yoona và Jun Hyun Moo giữ chuỗi 5 năm liên tiếp là MC của Blue Dragon Series Awards. Yoona đẹp trong veo, không tì vết. Cô diện mẫu váy dài corset thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Georges Hobeika, được dân mạng xuýt xoa đẹp tựa nàng tiên cá vừa được "phù phép" biến đuôi cá thành đầm xinh.
Hai lần liên tiếp vào vai phản diện rợn người trong Trò Chơi Thao Túng (The Manipulated) và Gold Land dường như đã "khóa nhân cách cợt nhả" của "chúa hề" Lee Kwang Soo. Trên thảm đỏ Rồng Xanh 2026, anh bảnh bao và nghiêm túc.
Gấp đôi "má lúm cười xinh" trên thảm đỏ Rồng Xanh 2026 là Byeon Woo Seok và Kim Seon Ho. Go Youn Jung cũng tham gia lễ trao giải đầy trang nhã. Cặp đôi Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không đang là ứng cử viên sáng giá cho giải "Diễn viên được yêu thích nhất", được fan trông đợi sánh bước lên nhận giải cùng nhau.
Park Ji Hoon "chố chang", nháy mắt trên thảm đỏ. Anh là diễn viên trẻ nhất được đề cử "Nam diễn viên xuất sắc nhất" (Best Actor) trong lịch sử Rồng Xanh (dành cho phim chiếu OTT).
Bên cạnh kết quả, khán giả còn ngóng ai sẽ biểu diễn tại Rồng Xanh 2026 và những tương tác của dàn sao từ khu vực khán đài.