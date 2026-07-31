Thảm đỏ Rồng Xanh 2026: Gấp đôi má lúm Kim Seon Ho - Byeon Woo Seok, Bo Young ỏn ẻn

HHTO - Thảm đỏ Blue Dragon Series Awards lần thứ 5 - Rồng Xanh 2026 "điên vô cùng" khi dàn sao hạng A nối nhau xuất hiện. Dàn mỹ nhân "dịu kha" gọi tên Yoona, Park Bo Young, Arin, Go Youn Jung... Đội mỹ nam "toàn chân" Kim Seon Ho, Byeon Woo Seok, Kim Jae Won, Kim Woo Bin... đứng im cũng mê hoặc.

Blue Dragon Series Awards lần thứ 5 - Rồng Xanh 2026 (dành cho phim và chương trình giải trí chiếu nền tảng OTT) diễn ra vào tối 31/7. Thảm đỏ cùng dàn sao "chất lượng cao" xuất hiện thanh lịch trong trang phục tông chủ đạo trắng - đen quen thuộc.

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Yoona và Jun Hyun Moo giữ chuỗi 5 năm liên tiếp là MC của Blue Dragon Series Awards. Yoona đẹp trong veo, không tì vết. Cô diện mẫu váy dài corset thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Georges Hobeika, được dân mạng xuýt xoa đẹp tựa nàng tiên cá vừa được "phù phép" biến đuôi cá thành đầm xinh.

Điểm chung của hội mỹ nhân "tân binh" Rồng Xanh 2026 là khoe vai thon trên thảm đỏ. Yoon (STAYC), Mina Sue được đề cử "Nữ nghệ sĩ giải trí mới xuất sắc". Kim Min, Arin (OH MY GIRL) được đề cử "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất".

Diễn viên Yoon Kyung Ho tạo dáng trendy, gợi nhớ màn "tấu hề" tại họp báo ra mắt "Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động".

Kim Jae Won vừa thanh lịch vừa toát vibe "cún yêu" như Shin Soon Rok (Yumi's Cell 3) xé truyện bước ra.

Hai lần liên tiếp vào vai phản diện rợn người trong Trò Chơi Thao Túng (The Manipulated) và Gold Land dường như đã "khóa nhân cách cợt nhả" của "chúa hề" Lee Kwang Soo. Trên thảm đỏ Rồng Xanh 2026, anh bảnh bao và nghiêm túc.

Kim Woo Bin "giữ lễ nghi" với khán giả chỉn chu, không bị "dè bỉu" bởi Lee Kwang Soo - Do Kyung Soo như trong chương trình "Gieo Gì Gặt Nấy".

Gấp đôi "má lúm cười xinh" trên thảm đỏ Rồng Xanh 2026 là Byeon Woo Seok và Kim Seon Ho. Go Youn Jung cũng tham gia lễ trao giải đầy trang nhã. Cặp đôi Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không đang là ứng cử viên sáng giá cho giải "Diễn viên được yêu thích nhất", được fan trông đợi sánh bước lên nhận giải cùng nhau.

Shin Hye Sun thanh lịch với "chất liệu nữ CEO" đi dự tiệc tập đoàn.

Park Bo Young nũng nịu, ỏn ẻn trong chiếc váy tông hồng lấp lánh.

Park Ji Hoon "chố chang", nháy mắt trên thảm đỏ. Anh là diễn viên trẻ nhất được đề cử "Nam diễn viên xuất sắc nhất" (Best Actor) trong lịch sử Rồng Xanh (dành cho phim chiếu OTT).

Hyun Bin chứng minh nhan sắc và diễn xuất đúng chuẩn "gừng càng già càng cay".



"Đôi bạn" You and Everything Else "mạnh ai nấy đẹp" - Kim Go Eun và Park Ji Hyun.

Bên cạnh kết quả, khán giả còn ngóng ai sẽ biểu diễn tại Rồng Xanh 2026 và những tương tác của dàn sao từ khu vực khán đài.