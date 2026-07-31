Món ăn Việt xuất hiện trong "Spider-Man: Brand New Day" khiến Tom Holland thích thú

Lưu ý: Bài viết có hé lộ tình tiết trong phim.

Chính thức cập bến các rạp chiếu trên toàn thế giới từ ngày 31/7, bom tấn Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi Đầu Mới) đã ngay lập tức tạo nên cơn sốt phòng vé trên quy mô toàn cầu. Tại thị trường Việt Nam, dự án nhanh chóng đứng Top 1 phòng vé và riêng với khán giả nước ta, có một chi tiết vô cùng thú vị đã được phía sản xuất lồng ghép.

Cụ thể, phân cảnh này diễn ra khi Người Nhện tìm đến thăm nhà của MJ và Ned. Dù lúc này ký ức về Peter Parker đã bị xóa sạch, nhưng MJ lẫn Ned vẫn chào đón Người Nhện đến nhà. Trong lúc đang trò chuyện rôm rả, anh chàng Ned bất ngờ than đói bụng và hào hứng nhắc đến món bánh mì, còn tuyên bố có thể "xử gọn" 5 cái một lúc. Nghe thấy vậy, Peter cũng không giấu nổi sự phấn khích của mình.

Không chỉ nhắc đến đơn thuần, điều khiến người hâm mộ Việt không thể ngồi yên chính là các ngôi sao Hollywood phát âm chính xác từ "bánh mì" bằng tiếng Việt, và nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong vài giây ngắn ngủi. Việc một món ăn đường phố quen thuộc của Việt Nam được gọi tên trong bom tấn Marvel khiến cho khán giả khi xem không thể không háo hức.

Bộ ba Peter - MJ - Ned phấn khích với món bánh mì Việt Nam.

Spider-Man: Brand New Day tiếp tục xoay quanh cuộc hành trình đầy trắc trở của Peter Parker sau khi những ký ức về anh đã bị Doctor Strange xóa sạch trên toàn thế giới trong No Way Home. Từ đó, Peter Parker giờ đây phải sống ẩn dật, ở trong căn hộ xập xệ và tự mình chế tạo thiết bị để làm siêu anh hùng. Song, anh chàng vẫn duy trì hình ảnh Người Nhện và loại bỏ cái xấu tại New York, trước khi đụng độ những phản diện mới.

Cũng trong phần phim này, sự xuất hiện của nhân vật do Sadie Sink - mỹ nhân phim Stranger Things thủ vai khiến cho hành trình của Người Nhện thêm phần trắc trở. Trong trailer, khán giả bất ngờ trước năng lực lan rộng cả New York được cho là của cô, từ đó đưa ra những phán đoán thú vị xoay quanh thân phận thật sự của nhân vật này. Tuy nhiên, những thông tin về màn thể hiện của Sadie Sink đều bị giấu kín, phải xem phim mới biết được.

Vai diễn bí ẩn của Sadie Sink gây tò mò.

Hiện tại, Spider-Man: Brand New Day đang càn quét các phòng vé và được dự đoán sẽ nhanh chóng chạm mốc doanh thu 425 triệu USD (hơn 11.000 tỷ đồng) trên toàn cầu. Tác phẩm dự kiến chiếm lấy ngôi vương doanh thu năm 2026 vốn đang được Toy Story 5 nắm giữ, và mở ra tương lai mới cho thế giới Người Nhện trên màn ảnh rộng.