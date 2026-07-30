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KIMLONG và Thơm (Da LAB) chung khung hình, fan lo dấu hiệu bị loại ở Tinh Hà "Say Hi"?

Thiện Dư (Tổng hợp)

HHTO - Anh Trai KIMLONG có cuộc gặp gỡ thú vị cùng Anh Tài Thơm (Da LAB), song cũng khiến fan lo lắng khi thời điểm xuất hiện trùng với khoảng thời gian được cho là ghi hình chọn đội cho Live Stage 4 Tinh Hà "Say Hi".

Đang là những cái tên được khán giả yêu thích từ Tinh Hà "Say Hi" lẫn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Anh Trai KIMLONG và Anh Tài Quách Văn Thơm (hay Thơm của nhóm Da LAB) đã gây chú ý khi có cuộc gặp gỡ cùng nhau. Trên trang cá nhân của mình, cả KIMLONG và Thơm đều đăng tải hình ảnh cuộc gặp gỡ tại trụ sở Universal Việt Nam, tương tác vô cùng vui vẻ và thân thiết.

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KIMLONG và Thơm gặp gỡ.

Trước đó, ca khúc Let Me Go của KIMLONG đã được sử dụng làm demo trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, và được nhóm của Thơm lựa chọn trình diễn. Dù tiết mục không giành chiến thắng và một thành viên của nhóm là Vương Anh Tú phải ra về, Let Me Go vẫn là một trong những phần trình diễn được các Gai Con yêu thích nhất tại Công diễn 1, đạt hơn 1,2 triệu lượt xem YouTube chỉ sau 3 ngày ra mắt.

Thơm và KIMLONG cùng hát chung ca khúc Let Me Go.

Chính vì vậy, màn tương tác này khiến cho khán giả của cả hai chương trình Anh Trai - Anh Tài vô cùng thích thú. Mặt khác, một số người hâm mộ của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 hy vọng cuộc gặp này sẽ hỗ trợ việc cung cấp bản quyền chính thức để Let Me Go phiên bản Anh Tài được đăng tải trên các nền tảng nhạc số, phục vụ cho nhu cầu thưởng thức và gia tăng số liệu cho thần tượng từ người hâm mộ.

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Tuy nhiên, những hình ảnh này cũng đồng thời khiến cộng đồng fan của KIMLONG lo lắng. Bởi lẽ, hôm qua (29/7) cũng là thời điểm Tinh Hà "Say Hi" được cho là có lịch quay chọn đội cho vòng Live Stage 4. Việc KIMLONG có thời gian rảnh, gặp gỡ đồng nghiệp khiến fan lo ngại tin đồn anh phải dừng chân sau Live Stage 3 là sự thật.

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Nhiều khán giả lo ngại KIMLONG bị loại trước thềm Live Stage 4.

Nhiều fan Say Hi cũng chia sẻ "kinh nghiệm" đu show trước đó rằng cứ Anh Trai nào tỏ ra rảnh rỗi, thường xuyên lên mạng hoặc tham gia sự kiện, gặp gỡ... trong thời gian ghi hình các vòng Live Stage thì khả năng bị loại khá cao. Song, đây vẫn chỉ đang là phỏng đoán từ người hâm mộ, còn kết quả chính thức phải đợi đến khi các tập mới của Tinh Hà "Say Hi" lên sóng.

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Thiện Dư (Tổng hợp)
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