Ali Hoàng Dương “thổi saxophone” bất chấp, dàn Anh Trai phải ra tay ngăn cản

HHTO - Video uncut reaction 6 tiết mục tại Live Stage 2 của các Anh Trai vừa lên sóng đã nhanh chóng trở thành đề tài được người hâm mộ bàn luận sôi nổi. Những thước phim ghi lại khoảnh khắc “ồn ào” phía sau hậu trường khiến khán giả vô cùng thích thú. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất phải kể đến màn reaction ca khúc “Mất La Bàn” của Ali Hoàng Dương.

Sau khi Tinh Hà "Say Hi" phát hành video uncut reaction, người hâm mộ đã có thêm nhiều góc nhìn về không khí phía sau những màn trình diễn trên sân khấu Live Stage 2. Không còn những khoảnh khắc chỉn chu trước ánh đèn, các Anh Trai thoải mái thể hiện tính cách và năng lượng riêng. Với sự “ồn ào” đặc trưng, dàn Anh Trai còn mang đến hàng loạt tình huống hài hước khiến người xem không khỏi bật cười.

Dàn Anh Trai “quậy banh” hậu trường khi reaction các tiết mục tại Livestage 2.

Nổi bật trong video có lẽ là phân đoạn các Anh Trai react tiết mục Mất La Bàn của đội Pháp Kiều. Với giai điệu bắt tai với âm hưởng Afro, ca khúc khiến dàn Anh Trai khó lòng ngồi yên. Các thành viên lần lượt đứng lên khiêu vũ, tạo nên một “sân khấu” tự do phía sau hậu trường với tinh thần “mạnh ai nấy nhảy”.

Các Anh Trai biến hậu trường thành "vũ trường" khi reaction màn trình diễn Mất La Bàn.

Bên cạnh đó, một khoảnh khắc được bàn luận sôi nổi không kém là khi Ali Hoàng Dương “thổi saxophone”. Thực chất, nam ca sĩ chỉ đang quá nhập tâm vào giai điệu và tưởng tượng mình cũng đang trình diễn trên sân khấu. Thế nhưng, hành động này nhanh chóng bị các Anh Trai tranh nhau ngăn cản, tạo nên một màn “hỗn chiến” đầy hài hước phía sau hậu trường.

Dù liên tục bị cản trở, Ali vẫn vô cùng nhiệt huyết và say mê, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục trình diễn. Hình ảnh cả dàn Anh Trai cùng hợp sức ngăn cản một người khiến nhiều fan còn hài hước bình luận: “Nếu không nhìn video còn tưởng có đánh nhau”. Thậm chí, khi tiết mục đã kết thúc, Ali vẫn chưa muốn dừng lại. Anh chàng còn định lên sân khấu để tiếp tục thể hiện “tài năng saxophone” của mình nhưng nhanh chóng bị Song Luân chặn lại. Màn tương tác bất ngờ này khiến không khí phía sau hậu trường càng trở nên náo nhiệt và mang đến thêm một khoảnh khắc đáng nhớ.

Anh Trai Song Luân phải "ra tay" để ngăn Ali lại.

Qua video reaction lần này, khán giả không chỉ được nhìn thấy sự nhiệt huyết của các Anh Trai sau ánh đèn sân khấu mà còn có dịp khám phá thêm những khía cạnh hài hước, tự nhiên của họ. Chính những khoảnh khắc “không kịch bản” như màn “thổi saxophone” đầy say mê của Ali Hoàng Dương đã góp phần tạo nên sức hút riêng cho video, để người hâm mộ có thêm lý do bật cười và tiếp tục chờ đón những màn tương tác thú vị của dàn Anh Trai trong các tập tiếp theo.