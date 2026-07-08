Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên: Kim Yoon Sik từng là nhóc khờ, mít ướt ở 2 siêu phẩm

HHTO - Nam chính "Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên" Ju Tae Seon (Kim Yoon Sik đóng) từng góp mặt trong 2 siêu phẩm màn ảnh nhỏ Hàn Quốc là "Hospital Playlist 2" (Bác Sĩ Tài Hoa) và "Twenty Five Twenty One" (Tuổi 25 Tuổi 21) với vai phụ, cảnh và thoại ít đến nỗi có thể đã xem lại phim nhiều lần cũng không nhận ra.

Kim Yoon Sik đang phủ sóng mạng xã hội với vai chính trong Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên (The Prosecutor's Proposal). Anh hóa thân thành Ju Tae Seon - công tố viên lạnh lùng, sắc bén như sói lang có thể "nuốt chửng" bất cứ ai đến gần. Trước khi đón bước nhảy cao đầu tiên trong sự nghiệp, Kim Yoon Sik từng cọ xát với nghiệp diễn qua một vài vai phụ, trong đó có lần góp mặt ở 2 "bom tấn" truyền hình là Hospital Playlist 2 và Twenty Five Twenty One.

Kim Yoon Sik trong Hospital Playlist 2 (bên phải).

Trong Hospital Playlist 2, "anh công tố viên" xuất hiện ở tập 10, đoạn giáo sư Kim Jun Wan đang phẫu thuật cho một bệnh nhi. Vai của anh là bác sĩ thực tập sinh, không có tên cụ thể. Anh đứng theo dõi ca phẫu thuật và chỉ có đúng 2 câu thoại: "Ai vậy?", "À (ra vậy)". Vì nhân vật đeo khẩu trang và lướt qua vài giây nên kể cả khán giả đã xem đi xem lại Hospital Playlist 2 cũng khó nhận ra có Kim Yoon Sik xuất hiện.

Kim Yoon Sik từng khoe hình hậu trường ở Bệnh viện Yulje trên trang cá nhân.

Trong Twenty Five Twenty One, vai của Kim Yoon Sik có thời lượng và thoại nhiều hơn một chút so với Hospital Playlist 2. Anh nhập vai Shin Jun Hyeok - phóng viên tập sự trốn lên sân thượng khóc thút thít sau khi bị phạt vì làm sai quy định đưa tin. Phân cảnh này ở giữa tập cuối (tập 16) và cũng là đoạn duy nhất Kim Yoon Sik xuất hiện.

Jun Hyeok như tấm gương phản chiếu dáng vẻ những ngày mới vào nghề của Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk). Yi Jin dùng lời cổ vũ mà Hee Do (Kim Tae Ri) từng dành cho anh để động viên Jun Hyeok - người đang mất niềm tin vào bản thân.

Kim Yoon Sik "khờ khờ", ngô nghê và mít ướt trong "Tuổi 25 Tuổi 21".

Thời điểm đóng Hospital Playlist 2 và Twenty Five Twenty One, Kim Yoon Sik vẫn đang dùng nghệ danh Yoon Do Gun. Từ thời điểm hai tác phẩm trên lên sóng đến nay đã 5 năm, Kim Yoon Sik thay đổi nhiều. Anh nhận được các vai có tính quan trọng hơn, sở hữu vai diễn nổi bật đầu tiên trong sự nghiệp (Ju Tae Seon - Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên), khí chất và nhan sắc đều thăng hạng. Điều duy nhất không đổi là nét cười xinh, hiền lành, "chất liệu bạn trai" ở hậu trường phim và đời thường.